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    Вперше з 2008 року. У Чорне море увійшов військовий катер берегової охорони США

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    Hamilton є першим катером берегової охорони США, який увійшов у Чорне море з 2008 року - Вперше з 2008 року. У Чорне море увійшов військовий катер берегової охорони США

    Hamilton є першим катером берегової охорони США, який увійшов у Чорне море з 2008 року

    Фото: c6f.navy.mil

    Катер буде підтримувати американських союзників та партнерів у Чорноморському регіоні

    Патрульний катер берегової охорони США Hamilton 27 квітня увійшов у Чорне море.

    Як повідомляє пресслужба Шостого флоту США, катер буде підтримувати американських союзників та партнерів у Чорноморському регіоні.

    Як заявили у Шостому флоті, Hamilton є першим катером берегової охорони США, який увійшов у Чорне море з 2008 року.

    Востаннє Чорне море відвідував катер берегової охорони USCGC Dallas, який входив до Чорного моря двічі, у 2008 та 1995 роках.

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    До слова, 9 квітня Міністерство закордонних справ Туреччини повідомило, що Військово-морські сили США направлять два кораблі в Чорне море – ракетні есмінці Donald Cook і Roosevelt. За повідомленням турецьких ЗМІ, кораблі мали вийти в Чорне море 14 і 15 квітня і залишатися там до 4 і 5 травня. Однак Пентагон вирішив скасувати відправлення кораблівчерез побоювання ескалації конфлікту між Росією і Україною.

    The Sunday Times повідомляв, що Велика Британія планує у травні відправити у Чорне море два кораблі Королівського флоту на знак солідарності з Україною.

    Ти часом РФ після «навчань» залишила у Чорному морі два кораблі Північного флоту.

    Додамо, що США можуть призначити спецпредставника для врегулювання ситуації на Донбасі. Комітет Сенату США підтримав законопроєкт із «Безпекового партнерства з Україною», який передбачає збільшення військової підтримки України.

    Крім того Україна зможе отримати від США летальну зброю та $300 млн.

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    Теги: Чорне море США корабель ВМС флот
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