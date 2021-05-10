Американський фрегат Hamilton зайшов у порт Одеси
Сьогодні вранці корабель пришвартувався на 15 причалі Морського вокзалу
Американський фрегат берегової охорони USCGC Hamilton вранці 10 травня зайшов в Одесу. Як повідомляються місцеві ЗМІ, о 8:30 корабель пришвартувався на 15 причалі Морського вокзалу.
HAPPENING NOW: @USCG Cutter Hamilton pulls into #Odesa #Ukraine for a scheduled port visit after completing interoperability exercise with @UA_NAVY & @DefenceU!! #StrongerTogether pic.twitter.com/GJOYvunsiy— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) May 10, 2021
USCGC Hamilton увійшов в чорноморські води ввечері 27 квітня. Вранці 8 травня на зустріч з фрегатом вийшов флагман української Морської охорони корвет BG50 «Григорій Куроп'ятников».
За інформацією ДПСУ, маневри проводилися більш ніж в 100 милях від Одеси під час 4-бального шторму, у той час як кораблі окупантів РФ намагалися перешкоджати навчанням.
Наступного дня до суден приєднався український патрульний катер «Старобільськ» для проведення вправ типу Passex.
Американський фрегат на початку квітня вийшов з США, подолав Атлантику, відвідав американську військово-морську базу Рота, що в Іспанії і базу в Неаполі.
Це перший візит корабля американської берегової охорони, починаючи з 2008 року, коли заходив фрегат USCGC Dallas (WHEC 716).
USCGC Hamilton - четвертий фрегат типу Legend, введений до складу берегової охорони в грудні 2014 року.