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    Американський фрегат Hamilton зайшов у порт Одеси

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    USCGC Hamilton увійшов в чорноморські води ввечері 27 квітня - Американський фрегат Hamilton зайшов у порт Одеси
    USCGC Hamilton увійшов в чорноморські води ввечері 27 квітня
    Фото: U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet

    Сьогодні вранці корабель пришвартувався на 15 причалі Морського вокзалу

    Американський фрегат берегової охорони USCGC Hamilton вранці 10 травня зайшов в Одесу. Як повідомляються місцеві ЗМІ, о 8:30 корабель пришвартувався на 15 причалі Морського вокзалу.

    USCGC Hamilton увійшов в чорноморські води ввечері 27 квітня. Вранці 8 травня на зустріч з фрегатом вийшов флагман української Морської охорони корвет BG50 «Григорій Куроп'ятников».

    За інформацією ДПСУ, маневри проводилися більш ніж в 100 милях від Одеси під час 4-бального шторму, у той час як кораблі окупантів РФ намагалися перешкоджати навчанням.

    Наступного дня до суден приєднався український патрульний катер «Старобільськ» для проведення вправ типу Passex.

    Американський фрегат на початку квітня вийшов з США, подолав Атлантику, відвідав американську військово-морську базу Рота, що в Іспанії і базу в Неаполі.

    Це перший візит корабля американської берегової охорони, починаючи з 2008 року, коли заходив фрегат USCGC Dallas (WHEC 716).

    USCGC Hamilton - четвертий фрегат типу Legend, введений до складу берегової охорони в грудні 2014 року.

    Теги: США Одеса корабель порт
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