Американський фрегат Hamilton зайшов у порт Одеси

Американський фрегат берегової охорони USCGC Hamilton вранці 10 травня зайшов в Одесу. Як повідомляються місцеві ЗМІ, о 8:30 корабель пришвартувався на 15 причалі Морського вокзалу.

HAPPENING NOW: @USCG Cutter Hamilton pulls into #Odesa #Ukraine for a scheduled port visit after completing interoperability exercise with @UA_NAVY & @DefenceU!! #StrongerTogether pic.twitter.com/GJOYvunsiy