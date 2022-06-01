Ракетні системи та боєприпаси дозволять точніше вражати ключові цілі на полі бою в Україні, ззначив Байден

Президент Джозеф Байден заявив, що США нададуть Україні досконалі ракетні системи та боєприпаси до них. На його думку, це необхідно задля ефективної боротьби проти російського вторгнення. Про це Байден сказав у інтерв'ю The New York Times.

Він сказав, що мета Америки зараз проста: вони хочуть бачити демократичну, незалежну, суверенну та процвітаючу Україну із засобами для стримування та захисту від подальшої агресії.

«Я вирішив, що ми надамо українцям більш досконалі ракетні системи та боєприпаси, які дозволять точніше вражати ключові цілі на полі бою в Україні. Ми продовжимо надавати Україні сучасне озброєння, зокрема протитанкові ракети Javelin, зенітні ракети Stinger, потужні артилерійські та високоточні реактивні системи, радари, безпілотні літальні апарати, гелікоптери Мі-17 та боєприпаси», – сказав Байден.

Він також зазначив, що США продовжить співпрацю з союзниками та партнерами щодо російських санкцій, найжорсткіших, коли-небудь запроваджених проти великої економіки.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що США вже поставила понад 85 із 90 гаубиць, зброї дальньої дії, які були обіцяні Україні, а також понад 110 000 із 184 000 боєприпасів до них.

29 травня Пентагон повідомив про відправлення чергової партії М777 до України.

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