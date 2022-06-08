Скільки і якої зброї надали США Україні: перелік

Від початку повномасштабної війни проти Росії спрямована допомога на мільярди доларів

Передано сотні броньованих автомобілів, безпілотників, гаубиць та інших озброєнь

Конгрес США оприлюднив підсумковий звіт про надані Україні озброєння у рамках протистояння повномасштабному вторгненню Росії. У відомстві розповіли, скільки і якої зброї отримали українські військові від американських колег, починаючи з 24 лютого.

У документі вказано, що з кінця лютого до початку червня США передали Україні сотні броньованих автомобілів, безпілотників, гаубиць та інших озброєнь. Загальний список військової допомоги США для України має такий вигляд:

6500 переносних протиракетних комплексів Javelin;

20 тис. 000 гранатометів AT4;

1500 переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger;

108 гаубиць М777 і 220 тис. снарядів до них;

121 тактичний ударний безпілотник Phoenix Ghost;

700 безпілотників-камікадзе Switchblade (модифікації не вказані);

200 бронетранспортерів М113;

сотні бронеавтомобілів Humvee;

20 вертольотів Мі-17;

7500 одиниць стрілецької зброї та 50 млн набоїв до неї;

4 реактивних системи залпового вогню Himars .

Нагадаємо, нещодавно США анонсували новий пакет військової допомоги Україні: що передадуть.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки відправлять Україні високомобільні артилерійські ракетні системи американського виробництва, відомі як Himars, в рамках 11-го пакету допомоги Україні. Himars буде оснащено боєприпасами, які дозволять Україні запускати ракети на відстані близько 80 кілометрів ( 49 миль ).

Президент Джозеф Байден заявляв, що США нададуть Україні досконалі ракетні системи та боєприпаси до них.

Раніше повідомлялось, що США вже поставила понад 85 із 90 гаубиць, зброї дальньої дії, які були обіцяні Україні, а також понад 110 000 із 184 000 боєприпасів до них.

29 травня Пентагон повідомив про відправлення чергової партії М777 до України.

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