15 років у збірній: Пятов підбив підсумки гри за Україну

Легенда українського футболу пригадав, як починався шлях хлопчини, що 15 років тому прийшов у збірну

Матч проти Вірменії став останнім для Андрія Пятова, адже напередодні легендарний голкіпер оголосив про закінчення своєї кар'єри в національній команді. Легенда «Шахтаря» та збірної України підбив підсумки виступів за Україну на світовій футбольній арені.

Пятов пригадав, що загалом у збірній він провів навіть 16 років, адже 2006 року вперше поїхав на чемпіонат світу. Голкіпер пам'ятатиме свій перший виклик на гру усе життя.

«Перший виклик до збірної залишається в пам’яті на все життя. Звісно, запам’яталися всі чемпіонати Європи, на яких я побував. Але найголовніше в збірній – це атмосфера дружби, та єдність, якої, мабуть, немає і не буде в жодній клубній команді світу. Тому що в нас справді хлопці всі один за одного, усі поважають один одного і завжди допомагають», – поділився Пятов.

Не дивлячись на те, що Андрієві належить кілька воротарських рекордів у збірній: найбільша кількість матчів (102), найбільша кількість ігор «на нуль» (47), найдовша суха серія (752 хвилини), голкіпер ніколи не гнався за рекордами.

«Я вважаю, якщо ти робиш усе для перемоги команди, і команда досягає результату, то й рекорди тоді самі народжуються. Якщо гратимеш «на нуль», то твоя команда вже як мінімум не програє. Це і є головним результатом. Мені, звичайно, приємні рекорди, але це заслуга всього колективу. Гадаю, те, як мене проводжали, і є відповідь на всі мої досягнення. Мабуть, я це заслужив», – вважає Пятов.

«Звісно, тоді, ще юним пацаном, я й уявити не міг, що стільки років гратиму за збірну і проведу понад сотню матчів. Це свідчить про те, що мрії в житті здійснюються. Головне – вірити, працювати й прямувати до своєї мети, до своєї мрії», – зазначив футболіст.

Легенда української збірної також подякував своїм шанувальникам за любов та сказав, що це взаємно. Футболіст переконаний, що попри всі складнощі, ми вистоїмо, переможемо і станемо іще сильнішими.

Нагадаємо, збірна України розгромила Вірменію у другому поєдинку Ліги Націй.

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