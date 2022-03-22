Путін може використати хімічну зброю, бо його «загнали у кут» – Байден

Путін може вдатися до застосування хімічної зброї

Президент Джо Байден попередив, що президент Росії Володимир Путін може вдатися до застосування хімічної зброї в Україні зараз, коли його «приперли спиною до стіни».

Про це повідомляє NBC. Російський лідер посилив свою хватку вдома, в той же час розпалюючи побоювання, що він може вдатися до більш агресивної тактики за кордоном.

Нагадаємо, що сьогодні вночі президент США Джо Байден обговорив ситуацію із російсько-українською війною із чотирма європейськими лідерами. Серед них був і президент Франції Еммануель Макрон. Лідери Заходу знову підтвердили відданість Україні та наголосили на необхідності подальшої безпекової допомоги українському народу та українській армії.

Раніше, президент США Джо Байден підтвердив, що Росія застосувала проти України гіперзвукові ракети.

Також 16 березня президент США Джо Байден назвав президента Росії Володимира Путіна військовим злочинцем. Це вперше глава Білого дому вдався до такої риторики. У той час як інші світові лідери використовували це формулювання стосовно Путіна, до цього часу Білий дім не називав дії Путіна військовим злочином, заявляючи що це юридичний термін, який потребує дослідження.

А 15 березня схожий крок зробив сенат США, одноголосно ухваливши резолюцію, що засуджує президента Росії Володимира Путіна як військового злочинця.