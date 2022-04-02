Вороги окопуються на Сумщині: влада просить мешканців сидіти дома

В області потихеньку відновлюють економіку й виробництво

Від Білопілля до Конотопу, що на Сумщині, окупанти бушують. Зокрема, вони окопувались на території. Відповідну заяву у Telegram оприлюднив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Орки бушують від Білопілля до Конотопу. Правда не довго цьому тривати! Окопуються, тому нам ями для них рити не доведеться, полегшують задачу!», – мовиться у повідомленні.

Місцева влада заявила, що попросив мешканців Конотопщини триматися й не виходити не вулицю без потреби. Зокрема, Дмитро Живицький пригадав, що добре знає про ситуацію та працює над нею.

«Найтемніша ніч – перед світанком», – написав Живицький.

Очільник ОВА пояснив, що зустрівся з промислових підприємствами – вони відновлюють економіку й виробництво.

«Приємно що на звільнених територіях де вчора були орківські танки вже їдуть наші мирні трактори та сівалки! Не дивлячись ні на що – будемо сіятися! Око радіє, на дворі та на душі теплішає! Наша перемога вже скоро!», – оптимістично підсумував Живицький.

Нагадаємо, рашисти окуповують центральну частину Сумщини. У центральних районах Сумської області більше тисяча одиниць російської техніки.

Читайте також: