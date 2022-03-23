НАТО надасть Україні захист від хімічних, біологічних та ядерних загроз

Столтенберг підтвердив позицію Альянсу, що він прагне недопущення виходу війни за межі України

Столтенберг: «Я очікую, що завтра союзники погодять надання додаткової підтримки Україні»

На саміті лідерів НАТО, який відбудеться в Брюсселі 24 березня, буде погоджено надання Україні обладнання для захисту від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз. Про це напередодні саміту розповів генсек НАТО Єнс Столтенберг.

«Я очікую, що завтра союзники погодять надання додаткової підтримки (Україні). Це включає допомогу у сфері кібербезпеки, а також обладнання, яке допоможе Україні захиститись від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз», – заявив генсек Альянсу.

Столтенберг підтвердив позицію Альянсу, що він прагне недопущення виходу війни за межі України.

«Ми рішучі зробити все, що ми можемо, щоб підтримати Україну. Але ми маємо відповідальність гарантувати, що війна не вийде за межі України та не стане конфліктом між Росією та НАТО», – сказав він.

Як повідомлялося, Британія на саміті НАТО запропонує збільшити постачання озброєнь Україні. До слова, США готують санкції щодо депутатів Держдуми Росії. Також міністр оборони Данії Мортен Бьодсков заявив, що Данія готова відправити своїх миротворців до України, якщо відповідна місія буде розпочата.