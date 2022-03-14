Росія готує проти України хіматаку. Знайдено ще одне підтвердження (фото)

Росія може сфабрикувати привід для застосування хімічної зброї у війні з Україною

Серед окупантів Росії виявлена присутність спеціалістів-хіміків, що може свідчити про підготовку Росією теракту проти України із застосування хімічної зброї. Про це йдеться в повідомленні Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Так, чотири доби назад в результаті бою з російськими військами біля населеного пункту Старомлинівка (на південь від Великої Новосілки, Донецька область) була знищена велика кількість окупантів. Серед отриманих докуметів російських військових знайдено посвідчення офіцера ЗС РФ вузькопрофільної спеціалізації на ім'я Афтаєва Алєксандра Вікторовича.

Згідно з документами, до загибелі в Україні Афтаєв служив у військовій частині 21222, а це «Федеральне управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї» у місті Пенза. А до служби в армії він закінчив «Саратовский военный институт биологической и химической безопасности».

«Таким чином, отримані документи можуть свідчити про підготовку Росією теракту проти України із застосування хімічної зброї», – йдеться у повідомленні.

Країна-агресор поширила чергові фейкові заяви – мовляв, під Харковом завезено 80 тонн аміаку, начебто Україна готує провокації для того, щоб звинуватити Росію у застосуванні хімічної зброї. Одним словом, російська пропагандистська машина готує ґрунт для використання на території нашої країни отруйних речовин.

Велика Британія побоюється, що Росія може сфабрикувати привід для застосування хімічної зброї у війні з Україною, оскільки план окупувати країну та захопити Київ за кілька днів повністю провалився.

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