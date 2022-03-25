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    Ризик хімічної атаки Росії в Україні зростає: РНБО озвучила нові деталі

    Рашисти вже використовували фосфорні боєприпаси в Попасній - Ризик хімічної атаки Росії в Україні зростає: РНБО озвучила нові деталі
    Рашисти вже використовували фосфорні боєприпаси в Попасній
    фото: telegraf.com

    Спеціалісти з InformNapalm повідомляють про можливе використання зарину – бойової отруйної речовини нервово-паралітичної дії

    Ризик застосування агресором хімічної зброї проти України щодня зростає. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО у Facebook.

    «Спеціалісти з InformNapalm повідомляють про можливе використання зарину – бойової отруйної речовини нервово-паралітичної дії. РФ може використовувати його в тих містах, де окупанти не можуть прорвати оборону», – йдеться у повдомленні.

    Факти від розвідки, які вказують на намір використовувати хімічну зброю:

    • 17 березня офіцери РФ, які воюють в Україні, отримують ін'єкцію Pralidoxime (антидот фосфороорганічних сполук);
    • 20 березня командний склад Росії отримав ампули з атропіном (антидот при хімотравленнях).

    «Також окупаційна пропаганда поширює наративи про «американські біолабораторії в Україні» та «витоки патогенів» звідти. Нагадаємо, рашисти вже використовували фосфорні боєприпаси в Попасній. Нещодавно на Сумихімпром стався витік аміаку. Ми не можемо уникати такої кількості поширюваної дезінформації. Але сподіваємося, що це тільки вигадки хворої фантазії рашистів» – йдеться в повідомленні.

    Як раніше повідомлялося, НАТО надасть Україні захист від хімічних, біологічних та ядерних загроз.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia хімічна зброя
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    Ризик хімічної атаки Росії в Україні зростає: РНБО озвучила нові деталі