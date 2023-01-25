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США передають танки Abrams Україні: Зеленський відреагував (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США передають танки Abrams Україні: Зеленський відреагував (відео)
фото: Володимир Зеленський/Телеграм

Зеленський: «Дякую президенту США Джо Байдену за чергове сильне рішення – надати Україні танки Abrams»

Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення США надати Україні танки Абрамс і подякував президенту Джо Байдену. Про це глава держави написав у твіттері.

«Дякую президенту США Джо Байдену за чергове сильне рішення – надати Україні танки Abrams. Вдячний американському народу за потужну лідерську підтримку! Це важливий крок до перемоги над російським агресором. Зараз вільний світ як ніколи об'єднаний заради спільної мети – звільнення України від загарбників. Рухаємося вперед!»,  – написав Зеленський.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки передадуть Україні 31 одиницю бойових танків Abrams M1. Про це заявив президент США Джо Байдена. «Ми маємо намір допомогти Україні захистити свою територію та перейти в контрнаступ. Щоб звільнити країну, їм потрібно підвищити свої оборонні здатності... Сьогодні ми виділяємо понад 500 одиниць бронетехніки, а також я оголошую, що ми виділяємо 31 танк Abrams», – сказав Байден.

Теги: Володимир Зеленський президент звільнення танки контрнаступ США Джозеф Байден

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