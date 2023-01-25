США передають танки Abrams Україні: Зеленський відреагував (відео)

Зеленський: «Дякую президенту США Джо Байдену за чергове сильне рішення – надати Україні танки Abrams»

Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення США надати Україні танки Абрамс і подякував президенту Джо Байдену. Про це глава держави написав у твіттері.

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«Дякую президенту США Джо Байдену за чергове сильне рішення – надати Україні танки Abrams. Вдячний американському народу за потужну лідерську підтримку! Це важливий крок до перемоги над російським агресором. Зараз вільний світ як ніколи об'єднаний заради спільної мети – звільнення України від загарбників. Рухаємося вперед!», – написав Зеленський.

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Нагадаємо, Сполучені Штати Америки передадуть Україні 31 одиницю бойових танків Abrams M1. Про це заявив президент США Джо Байдена. «Ми маємо намір допомогти Україні захистити свою територію та перейти в контрнаступ. Щоб звільнити країну, їм потрібно підвищити свої оборонні здатності... Сьогодні ми виділяємо понад 500 одиниць бронетехніки, а також я оголошую, що ми виділяємо 31 танк Abrams», – сказав Байден.