США закликають своїх громадян терміново залишити Україну

У посольстві повідомили, що умови в Україні можуть погіршитися без попередження

Посольство США у Києві закликало своїх громадян виїхати з України, коли це буде безпечно. Такий заклик у посольстві зробили після масованої російської атаки по Україні.

«Удари Росії по Україні, що продовжуються, становлять пряму загрозу цивільному населенню і цивільній інфраструктурі. Посольство закликає громадян США сховатися на місці і залишити Україну зараз, використовуючи приватні варіанти наземного транспорту, коли це буде безпечно», – йдеться в повідомленні американського посольства.

Там зазначають, що ситуація з безпекою на всій території України є вкрай нестабільною, і умови можуть погіршитися без попередження. «Громадяни США повинні зберігати пильність і робити відповідні кроки для підвищення своєї поінформованості про безпеку», – зазначили у посольстві.

Нагадаємо, росіяни масовано обстріляли міста України 10 жовтня зранку.

Як повідомлялося, у Києві вранці 10 жовтня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів: після восьмої і після девʼятої ранку. Перша серія вибухів була в Шевченківському та Соломʼянському районах. Також вибухи були в Соломʼянському районі.