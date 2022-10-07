Головна Світ Політика
search button user button menu button

Стало відомо, чи США розмістяь в Польщі ядерну зброю

Юрій Лящук
glavcom.ua
Стало відомо, чи США розмістяь в Польщі ядерну зброю
США не будуть розміщувати у Польщі ядерну зброю
фото з відкритих джерел

США не ведуть переговори з Польщею щодо розміщення на її території ядерної зброї

США не будуть розміщувати у Польщі ядерну зброю. Це стосується всіх країн-членів, які приєдналися до НАТО після 1997 року. Про це заявив заступник представника Державного департаменту США Ведант Пател.

Чиновник прокоментував заяви Варшави щодо участі у програмі Nuclear Sharing.

«Нам невідомо про офіційне порушення (Польщею – ред.) цього конкретного пункту», – зазначив Пател.

Водночас він наголосив, що Польща є важливим союзником Сполучених Штатів у рамках Північноатлантичного альянсу.

«У США поки немає планів розгортати ядерну зброю на територіях країн-членів, які приєдналися до НАТО після 1997 року», – додав представник Держдепу.

Раніше президент країни-терористки Володимир Путін заявив, що в загрозі територіальної цілісності країни Росія використає ядерну зброю. 

30 вересня  Путін вчергове натякнув на можливість застосування ядерної зброї. Він нагадав, що США застосовували ядерну зброю проти Японії під час Другої світової війни, зазначивши, що цим вони «створили прецедент». Про це Путін сказав у своїй промові в Кремлі.

Читайте також: Представники Московської церкви в Україні засвітилися на святкуванні анексії у Кремлі
Теги: Польща США ядерна зброя

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Стало відомо, чи США розмістяь в Польщі ядерну зброю
Стало відомо, чи США розмістяь в Польщі ядерну зброю
Президент США Байден помилував усіх засуджених за зберігання марихуани
Президент США Байден помилував усіх засуджених за зберігання марихуани
Росія внесла до Конституції записи про «приєднання» анексованих областей України (фото)
Росія внесла до Конституції записи про «приєднання» анексованих областей України (фото)
Байден не виключає зустрічі з Путіним під час саміту G20
Байден не виключає зустрічі з Путіним під час саміту G20
«ЗАЕС – це український об’єкт». Потужна заява гендиректора МАГАТЕ
«ЗАЕС – це український об’єкт». Потужна заява гендиректора МАГАТЕ
The New York Times не допоміг Дугіну уникнути санкцій
The New York Times не допоміг Дугіну уникнути санкцій

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
164K
Путін остаточно ізолює Лукашенка від Європи: ухвалено рішення
162K
Тимошенко передала «палкий привіт» соратниці Путіна, яка просить переговорів 
137K
Стало відомо, як Путін відсвяткує свій день народження
65K
ЗМІ розкрили таємницю «ядерного потяга», який нібито їхав у бік України
40K
У Києві прогримів потужний вибух
30K
Тут все не так, як думають в Росії: СБУ перехопила розмову окупантів (аудіо)

Новини

Що робити з Росією в ООН? Порошенко закликав світ вивчити досвід Ліги націй
Вчора, 16:06
Контрнаступ України. ISW прогнозує, де чекати на успіх ЗСУ
Вчора, 07:46
ЗСУ уразили 12 баз і два пункти управління окупантів – Генштаб
Вчора, 07:09
ООН чекає на «зелене світло» для відправлення місії до Оленівки
5 жовтня, 08:04
Окупанти перегруповують свої війська на окремих напрямках – Генштаб
5 жовтня, 07:00
Стабільність режиму Путіна під загрозою. Аналітики ISW назвали причину
5 жовтня, 06:52

Прес-релізи

Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
3 жовтня, 12:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту