США не будуть розміщувати у Польщі ядерну зброю

США не ведуть переговори з Польщею щодо розміщення на її території ядерної зброї

США не будуть розміщувати у Польщі ядерну зброю. Це стосується всіх країн-членів, які приєдналися до НАТО після 1997 року. Про це заявив заступник представника Державного департаменту США Ведант Пател.

Чиновник прокоментував заяви Варшави щодо участі у програмі Nuclear Sharing.

«Нам невідомо про офіційне порушення (Польщею – ред.) цього конкретного пункту», – зазначив Пател.

Водночас він наголосив, що Польща є важливим союзником Сполучених Штатів у рамках Північноатлантичного альянсу.

«У США поки немає планів розгортати ядерну зброю на територіях країн-членів, які приєдналися до НАТО після 1997 року», – додав представник Держдепу.

Раніше президент країни-терористки Володимир Путін заявив, що в загрозі територіальної цілісності країни Росія використає ядерну зброю.

30 вересня Путін вчергове натякнув на можливість застосування ядерної зброї. Він нагадав, що США застосовували ядерну зброю проти Японії під час Другої світової війни, зазначивши, що цим вони «створили прецедент». Про це Путін сказав у своїй промові в Кремлі.