Джозеф Байден помилував усіх засуджених за зберігання марихуани

Президент США Джо Байден оголосив про помилування всіх засуджених за федеральними законами за зберігання марихуани. Йдеться лише про випадки, коли звинувачення у зберіганні марихуани не супроводжувалося іншими.

Байден зазначив, що притягнуті до відповідальності за зберігання марихуани могли бути утиснені при влаштуванні на роботу, при оренді або купівлі житла або при спробі здобути освіту.

«Занадто багато життів було перевернуто через наш неправильний підхід до марихуани. Настав час виправити ці помилки», – цитує Байдена Reuters.

Помилування, оголошене Байденом, торкнеться близько 6,5 тис. людей, які з 1992 по 2021 роки були засуджені за єдиним звинуваченням – у зберіганні марихуани.

Президент США закликав губернаторів наслідувати його приклад і провести помилування засуджених за зберігання марихуани за законодавством штатів.

Крім того, Байден оголосив, що слід загалом переглянути класифікацію марихуани як наркотику «Класу 1». До цього ж класу, зазначив він, належать героїн та ЛСД.

Як відзначає джерело, зміна класифікації марихуани на федеральному рівні дозволить, зокрема, компаніям, які виробляють її для медичних цілей, що дозволено в ряді штатів, розміщувати свої акції на біржі та значно спростить для них отримання банківських позик.

Пом'якшення федеральної політики щодо марихуани було одним із пунктів кампанії Джо Байдена на президентських виборах 2020 року.

Раніше президент США Джо Байден на CBS підтвердив, що американці заздалегідь знають про рухи Кремля.

Нагадаємо, сьогодні глава держави звернувся до австралійських урядовців, політологів, експертів та науковців, які спеціалізуються на питаннях геополітики та глобальної безпеки. Зокрема, він сказав: якщо кремлівський диктатор Володимир Путін вирішить застосувати ядерну зброю проти України, то він не зможе зберегти своє життя.

Тим часом сьогодні через спікерку Ради Федерації країни-терористки Валентину Матвієнко Кремль вчергове попросив про переговори.