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Призначено нову голову Держаудитслужби: що відомо про Басалаєву

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Призначено нову голову Держаудитслужби: що відомо про Басалаєву
Алла Басалаєва – колишня суддя Дарницького районного суду Києва
фото з відкритих джерел

Басалаєва багато років пропрацювала в ЦВК, після Революції Гідності пройшла люстраційну перевірку

Державну аудиторську службу України очолила Алла Басалаєва. Про це «Главкому» стало відомо з власних джерел.

Алла Басалаєва – колишня суддя Дарницького районного суду м. Києва. Попередньо була завідуючою відділу представництва інтересів ЦВК в судах юридичного управління секретаріату комісії.

Багато років пропрацювала в ЦВК. Від 2005-го по 2012-й – на посадах спочатку головного консультанта відділу представництва в судах та контролю за застосуванням законодавства про вибори та референдуми. Згодом – заввідділом представництва ЦВК у судах. 

У 2012-му Басалаєва перейшла на роботу суддею цивільної палати Дарницького районного суду. Після Революції Гідності пройшла люстраційну перевірку.

Основними завданнями Держаудитслужби є забезпечення реалізації державної політики у сфері державного фінансового контролю. Державний фінансовий аудит полягає у перевірці та аналізі органом державного фінансового контролю фактичного стану справ щодо законного та ефективного використання державних чи комунальних коштів і майна, інших активів держави, правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності, функціонування системи внутрішнього контролю.

Теги: аудит

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