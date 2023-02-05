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Продовольчий скандал та підозри у Міноборони: Резніков розкрив подробиці

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Продовольчий скандал та підозри у Міноборони: Резніков розкрив подробиці
фото з відкритих джерел

Міністр оборони заперечив зв’язок між врученням підозр чиновникам Міноборони і закупівлею продуктів для ЗСУ

Підозри посадовцям міністерства оборони жодним чином не пов’язані із скандалом довкола харчових закупівель. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков на пресконференції, повідомляє «Укрінформ».

«Сьогодні мені не відомо жодного факту вручення підозри комусь і тим паче застосування запобіжного заходу по затриманню щодо будь-якого чиновника Міністерства оборони, пов'язаного із системою закупівлі харчування, з тими контрактами, які стали предметом дослідження журналіста пана Юрія Ніколова», – підкреслив Резніков.

За його словами, факти вручення підозр представникам Міноборони не стосуються системи харчових закупівель.

Водночас, відповідаючи на запитання щодо роботи колишнього директора Департаменту державних закупівель Міноборони Богдана Хмельницького, міністр сказав, що у липні минулого року призначив аудит роботи цього департаменту з усіх питань. За його словами, коли надійшли проміжні висновки аудиту в грудні, Хмельницького було відсторонено від посади.

«Він (Хмельницький – ред.) був за моїм письмовим зверненням ще влітку направлений до СБУ на проходження поліграфа. І я отримав відповідні висновки цієї експертизи. Тому це і було підставою для відсторонення і прийняття подальших управлінських рішень. Надалі він був звільнений», – підкреслив Резніков.

Нагадаємо, Служба безпеки викрила масштабні схеми розкрадання державних коштів, виділених на продовольче забезпечення підрозділів Сил оборони. Через створений злочинний механізм сума збитків, завдана Міністерству оборони, становить понад 119,5 млн грн.

Раніше журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. Наприклад, відомство закуповує яйця по 17 грн за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 грн. Така ж історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.

Як повідомлялося, правоохоронці повідомили про підозру раднику заступника міністра оборони, який причетний до незаконного заволодіння 1,7 млрд грн під час закупівлі товарів для потреб ЗСУ. Також повідомлялося, що посадовці Міноборони розікрали кошти, призначені на будівництво казарм для військових.

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Теги: історія міністр Міноборони будівництво продукти скандал Олексій Резніков харчування аудит

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