Зеленський наклав вето на закон про гроші партій

У 2020–2021 роках парламентські партії отримали з держбюджету майже 1,5 млрд грн

Президент Володимир Зеленський ветував та повернув на доопрацювання законопрєкт № 5253-1 про звіти щодо фінансування партій. Про це повідомляється на сайті парламенту.

НАЗК та громадські організації раніше закликали Зеленського накласти вето та повернути на доопрацювання Верховній Раді цей закон, який вносить зміни до регулювання фінансування діяльності політичних партій.

Відповідний законопроєкт № 5253–1 ініційований народними депутатами України, щоб відновити подання фінансової звітності політичними партіями. Проте під час голосування в залі Верховна Рада внесла до законопроєкту зміни, які можуть дозволити партіям приховувати свої справжні витрати, вказували у НАЗК.

НАЗК називає недоліки прийнятого закону:

не відновлює звітування партій, яке було призупинене на початку 2020 року через карантинні обмеження, спричинені пандемією Covid-19. Це важливо, оскільки всі парламентські партії зараз отримують державне фінансування за рахунок коштів платників податків, проте жодна з них не подала звіту навіть за І квартал 2021 року;

дозволяє партіям звітувати не про всі свої фінансові зобов’язання. Так, партії можуть звітувати виключно про зобов’язання, термін виконання яких уже настав і партія їх не виконала. Тобто в недоброчесних партій з’являється можливість пояснювати свої сумнівні витрати простроченими фінансовими зобов’язаннями;

дозволяє не вважати внесками на користь партії роботи, товари чи послуги, які необхідні для протидії Covid-19 без визначення періоду дії цієї норми (безстроково). Ця норма, попри свою важливу мету, дозволить партіям ігнорувати встановлені законом ліміти на здійснення внесків та не відображати ці внески та відповідні витрати у звіті.

Як повідомляє громадський рух «Чесно», пропозиції президента враховують всі три пункти звернення від громадськості.

«Це означає, що у разі оперативної реакції парламентарів до 28 лютого 2022 року політичні партії будуть зобов'язані подати до НАЗК всі фінансові звіти, які не подавали ще з березня 2020 року, тобто майже за два роки. Надалі звітування повернеться у звичне річище – і наступні звіти політсили подаватимуть щоквартально», – йдеться у повідомленні.

У «Чесно» підкреслили: якщо депутати підтримають пропозиції Зеленського, то з тексту законопроєкту виключать обидві корупціогенні норми.

Раніше понад 50 громадських організацій у спільному зверненні до президента Володимира Зеленського закликали накласти вето на ухвалений закон про фінансові звіти політичних партій.

У 2020–2021 роках парламентські партії отримали з держбюджету майже 1,5 млрд грн як фінансування статутної діяльності та компенсації за витрати на виборчу кампанію

У поточному проєкті Державного бюджету на 2022 рік на фінансування політичних партій планують виділити рекордні 886 млн грн.

У 2021 році на фінансування політичних партій виділили 700 млн грн, половину з яких отримала партія «Слуга народу».