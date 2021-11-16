Аваков розповів про «божевільну пастку», з якої не може вийти Зеленський

Аваков заявив, що у Зеленського почали виникати абсурдні рішення та кадрові помилкии

Зеленський із добрих намірів почав приймати дедалі більше «волюнтаристських рішень», зазначив Аваков

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що президент України Володимир Зеленський «потрапив у пастку», з якої «дуже важко вийти». Про це Аваков розповів в інтерв'ю виданню «Українська правда».

«Ця пастка трапилася, коли пройшли парламентські вибори і ми здобули монобільшість. І раптом ніякого балансу не лишилося: «я можу все». І ось це «я можу все» стало божевільною пасткою. Тому що в парадигмі «я можу все» розумник, що проходить повз, скаже: «так не можна, і так не можна, і так не можна», – висловив думку Аваков.

За словами ексміністра, Зеленський із добрих намірів почав приймати дедалі більше «волюнтаристських рішень», проте якість його оточення не дозволила йому «грамотно опонувати».

«Він почав звикати спокійно звільняти людей, не думаючи. І так само, не думаючи, призначав нових. Це створювало проблеми», – сказав Аваков, додавши, що у Зеленського почали виникати абсурдні рішення та кадрові помилки.

Саме таким чином, на думку колишнього глави МВС України, у президента виробилася авторитарна манера.

Нагадаємо, Арсен Аваков 4 листопада в інтерв'ю звинуватив владу в непрофесійності, а деякі її дії назвав «феноменальним ідіотизмом». Він заявив, що владі бракує балансу, що все управління державою зав'язане на Офісі президента.

Також колишній міністр внутрішніх справ розкритикував часту зміну міністрів «Слугами народу» на чолі із президентом.

Ще колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, що під час липневих затримань народних депутатів, які порушували правила дорожнього руху, до нього зверталися з питаннями щодо роботи поліції у таких випадках. Але хто із влади звертався з питаннями стосовно нардепів із «Слуги народу» – він не уточнив.