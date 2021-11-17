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    Зеленський пішов у народ. Матч збірної президент дивився у ресторані (фото)

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    Зеленський пішов у народ. Матч збірної президент дивився у ресторані (фото)
    фото: deshvar_lina/Instagram

    Користувачі соціальних мереж похизувалися світлинами із главою держави

    Президент України Володимир Зеленський 16 листопада ввечері відвідав один з київських ресторанів, де у компанії інших відвідувачів подивився матч збірної України проти збірної Боснії і Герцеговини. Фото із главою держави опублікувала у своєму Instagram-акаунті громадська активістка Ліна Дешар.

    «З Володимиром Олександровичем вболівали за Збірну України. Наші перемогли. З чим хлопців та українців вітаю!!!», – підписала вона свою світлину із президентом.

    фото: deshvar_lina/Instagram

    фото: deshvar_lina/Instagram

    У коментарях до її допису дехто хвалив президента: «Олександрович – Топ!»; «Яке класне фото – найкращий президент!». Однак знайшлися і ті, хто піддав особу голови держави нищівній критиці.

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    Збірна України виконала програму-мінімум у груповому турнірі кваліфікації до чемпіонату світу, здолавши Боснію і Герцеговину.

    Нагадаємо, нещодавно ексколега Зеленського викрив слабке місце президента, розповівши, що чинний президент України є настільки вразливим та настільки емоційно сприймає критику, що йому навіть забороняли переглядати соціальні мережі.

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    Теги: Збірна України Володимир Зеленський соціальні мережі президент
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    Зеленський пішов у народ. Матч збірної президент дивився у ресторані (фото)