1000 грн за вакцинацію: Зеленський хоче комерційним способом підняти свій рейтинг

Зеленський більше бізнесмен, ніж політик

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Иногда судьба издевается даже над такими талантливыми и удачливыми людьми как Зеленский. Он был уверен, что удача всегда будет ему сопутствовать в эстраде, бизнесе или политике. Но жизнь вне концертов, киносъемок и олигархических корпоративов оказалась более причудливой и жестокой. Особенно в политике.

Например, когда Зеленский был знаменитым, популярным, эстрадным артистом и комиком люди с удовольствием приходили на его концерты и платили ему хорошие деньги за смех и юмор. Люди радовались и смеялись, а не плакали, на его концертах.

Сейчас же, когда Зеленский стал президентом Украины уже ему приходится успокаивать разочарованных людей и платить по 1000 гр. своим бывшим избирателям за терпение, и любовь к нему, в надежде поднять, таким коммерческим способом, свой упавший рейтинг доверия и надежды.

Все таки Зеленский больше бизнесмен, чем политик. А нам нужен политический лидер, а не артист или бизнесмен в политике.

Джерело: блог Віктора Небоженка

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