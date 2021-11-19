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    Думки вголос

    1000 грн за вакцинацію: Зеленський хоче комерційним способом підняти свій рейтинг

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

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    Доля знущається над Зеленським - 1000 грн за вакцинацію: Зеленський хоче комерційним способом підняти свій рейтинг
    Доля знущається над Зеленським

    Зеленський більше бізнесмен, ніж політик

    Мовою оригіналу

    Иногда судьба издевается даже над такими талантливыми и удачливыми людьми как Зеленский. Он был уверен, что удача всегда будет ему сопутствовать в эстраде, бизнесе или политике. Но жизнь вне концертов, киносъемок и олигархических корпоративов оказалась более причудливой и жестокой. Особенно в политике.

    Например, когда Зеленский был знаменитым, популярным, эстрадным артистом и комиком люди с удовольствием приходили на его концерты и платили ему хорошие деньги за смех и юмор. Люди радовались и смеялись, а не плакали, на его концертах.

    Сейчас же, когда Зеленский стал президентом Украины уже ему приходится успокаивать разочарованных людей и платить по 1000 гр. своим бывшим избирателям за терпение, и любовь к нему, в надежде поднять, таким коммерческим способом, свой упавший рейтинг доверия и надежды.

    Все таки Зеленский больше бизнесмен, чем политик. А нам нужен политический лидер, а не артист или бизнесмен в политике.

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    Джерело: блог Віктора Небоженка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: рейтинг Володимир Зеленський артист
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    1000 грн за вакцинацію: Зеленський хоче комерційним способом підняти свій рейтинг