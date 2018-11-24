«Стіна» на кордоні: Яценюк присоромив критиканів за «дискредитаційну кампанію»



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Опорний пункт у ВПС «Дергачі» - один із 40, облаштованих уздовж кордону

Яценюк на Харківщині оглянув державний кордон (фото)

У суботу, 24 листопада, лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк та міністр внутрішніх справ України, представник НФ в уряді Арсен Аваков побували на території відділу прикордонної служби «Дергачі» Харківського прикордонного загону. Про це інформує прес-служба партії.

Вони оглянули ділянку державного кордону з повітря, проїхали вздовж його лінії і ознайомилися з облаштуванням відділу прикордонної служби «Дергачі».

Яценюк зазначив, що облаштування ділянки державного кордону цілком відповідає європейському рівню, і підтвердженням цьому є те, що деякі європейські країни запозичують український проект.

Облаштування державного кордону з Росією проводиться вперше за історію нашої держави, підкреслив він: «Ті, хто охороняють державний кордон, вперше за історію України отримали можливість дійсно нести службу по охороні державного кордону і мати можливості, як перша лінія оборони, зупиняти агресора».

Лідер партії висловив вдячність прикордонній службі, а також нинішньому уряду за те, що цей проект не було зупинено, незважаючи на недофінансування та дискредитаційну кампанію.

Він підкреслив, що намагання певних політиків дискредитувати проект - це намагання дискредитації в цілому ідеї державного кордону. Першою кампанію з дискредитації проекту розпочала Росія, сказав він, проте підхопили її і всередині країни: «Хочу звернутися до тих, хто дискредитовував цей проект: на кого ви працювали і на кого ви працюєте до сьогоднішнього дня?».

Яценюк підкреслив, що за кілька років неможливо, як закидають критикани, облаштувати майже 2500 км кордону, та ще й в умовах недофінансування: «Розумію, що було порушено кримінальне провадження за зловживання на будівництві кордону. Тільки ж треба сказати правду, звідки це провадження - на підставі підпису прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, який дав доручення Міністерству внутрішніх справ провести перевірку використання коштів державного бюджету».

«Після цього новостворені органи роблять з цього дешеве політичне шоу. Якщо порушили закон – притягніть до відповідальності. Якщо не порушили закон – притягніть до відповідальності тих, які заявили про це порушення», - наголосив він.

Яценюк зазначив, що у зв'язку з цим звучать абсурдні цифри в десятки та сотні мільйонів, хоча на весь проект було виділено загалом близько 800 мільйонів: «Там, де є зловживання, доведіть. Доведіть у суді. Я буду перший, хто буде аплодувати такому рішенню. Але якщо ви перетворили свою роботу по боротьбі з корупцією на політичні гасла і дискредитацію державної програми будівництва кордону – за це також треба нести відповідальність».

У свою чергу Арсен Аваков наголосив, що сьогодні опорний пункт у ВПС «Дергачі» - один із 40, облаштованих уздовж кордону: «Рівень якості інженерних споруд високий. Найголовніше тут - інтелектуальна складова та реагування».

Він повідомив, що в держбюджеті нинішнього року закладено поетапний розвиток цього проекту: «Після того, як ми практично завершуємо в цьому році Харківську область, переходимо на інші області».

«На дискредитацію цього проекту витрачається стільки грошей, що якби хоча б половина з них була спрямована на проект - ми вже, мабуть, (облаштовували кордон. – Ред.) на середині Луганської області», - сказав Аваков.

А Голова Держприкордонслужби Петро Цигикал наголосив, що темпи облаштування кордону необхідно прискорювати: «Думаю, будемо звертатися і до уряду щодо додаткового фінансування».

Він підкреслив, що завдяки облаштуванню кордону ефективність роботи прикордонної служби буквально за два роки значно збільшилася: «Тільки в цьому році біля 20 мільйонів гривень – це затримання контрабанди на ділянці. Харківським загоном затримано біля 11 груп нелегальних мігрантів з організаторами».

Начальник Східного регіонального управління генерал-майор Андрій Ігнатьєв додав, що після облаштування вдесятеро знизилася протиправна діяльність з боку злочинних угруповань на відповідних ділянках кордону.

Генерал-майор також підкреслив, що таке облаштування кордону - першої лінії оборони дає змогу значно економити людський ресурс: «На ділянку, яка, наприклад, раніше охоронялася 4-5 прикордонними нарядами, зараз за необхідністю ми надсилаємо 1-2 наряди».

Інженерно-технічне облаштування кордону складається з комплексних систем відеоспостереження та контролю, суцільного протитранспортного рову, контрольно-слідової смуги, невибухових інженерних загороджень та пересувних бойових модулів, які дозволяють створити суцільну зону спостереження вздовж всього кордону, а також є складовою системи вогневого ураження.

Технічні засоби, що складають основу системи, пов’язані в єдиний комплекс, керуються з єдиного центру і дають змогу відслідковувати обстановку дистанційно, в режимі реального часу, розпізнавати загрози та ідентифікувати цілі, а також керувати силами реагування, йдеться у повідомленні.