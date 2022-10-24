Столтенберг різко прокоментував заяви РФ про «брудну бомбу» в Україні

Столтенберг вважає, що Росія не повинна використовувати брехливі заяви як привід для ескалації війни в Україні

Столтенберг: «Нас турбує те, що це частина моделі, яку ми бачили раніше у Росії – в Сирії»

Генсек НАТО Єнс Столтенберг уважає, що заяви РФ про те, що Україна готується застосувати «брудну бомбу» є абсурдними. Про це Столтенберг заявив в інтерв’ю Politiko.

Він наголосив, що Росія не повинна використовувати брехливі заяви як привід для ескалації війни в Україні.

За словами Столтенберга, «абсурдно говорити про те, що Україна використає брудну бомбу на власній території, за звільнення якої Київ так завзято бореться». «Нас турбує те, що це частина моделі, яку ми бачили раніше у Росії – в Сирії, а також на початку війни або безпосередньо перед початком війни в лютому. Росія звинувачує інших у тому, що планує зробити сама», – сказав генсек.

Раніше Столтенберг розповів, чому він відкрито не висловлюється про вступ України до НАТО.

Нагадаємо, триває 243 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Протягом поточної доби Сили оборони України відбили атаки ворога в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Бахмут, Андріївка, Мар’їнка та Первомайське. Завдяки успішним діям, наші війська витіснили ворога з населених пунктів Кармазинівка, М’ясожарівка і Невське Луганської області та Новосадове на Донеччині.

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