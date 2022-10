Зеленський та Столтенберг скоординували кроки щодо вступу України до НАТО

Президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скоординували подальші кроки щодо вступу України до Альянсу. Про це Зеленський повідомив у Twitter.



«На постійному зв’язку з нашими стратегічними партнерами. Провів телефонну розмову з Генсеком НАТО. Скоординували подальші кроки на шляху євроатлантичної інтеграції України», – написав президент.

Столтенберг після спілкування з Зеленським похвалив хоробрий український народ і ЗСУ за вражаючий прогрес у відвоюванні своєї території від російських агресорів.

«Росія повинна припинити війну, яку вона розпочала. НАТО підтримуватиме та посилюватиме підтримку України стільки, скільки буде потрібно», – зазначив Генсек НАТО.

Spoke with President @ZelenskyyUa and praised the brave Ukrainian people & forces for the impressive progress in regaining their territory from Russian aggressors. #Russia must stop the war it has started. #NATO will sustain & step up support for #Ukraine for as long as it takes.