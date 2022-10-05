Зеленський та Столтенберг скоординували кроки щодо вступу України до НАТО

Це перша розмова зі Столтенбергом відтоді, як Україна 30 вересня підписала заявку на вступ до Альянсу

Президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скоординували подальші кроки щодо вступу України до Альянсу. Про це Зеленський повідомив у Twitter.



«На постійному зв’язку з нашими стратегічними партнерами. Провів телефонну розмову з Генсеком НАТО. Скоординували подальші кроки на шляху євроатлантичної інтеграції України», – написав президент.

На постійному зв’язку з нашими стратегічними партнерами. Провів телефонну розмову з Генсеком НАТО @jensstoltenberg. Скоординували подальші кроки на шляху євроатлантичної інтеграції України. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 5, 2022

Столтенберг після спілкування з Зеленським похвалив хоробрий український народ і ЗСУ за вражаючий прогрес у відвоюванні своєї території від російських агресорів.

«Росія повинна припинити війну, яку вона розпочала. НАТО підтримуватиме та посилюватиме підтримку України стільки, скільки буде потрібно», – зазначив Генсек НАТО.

Spoke with President @ZelenskyyUa and praised the brave Ukrainian people & forces for the impressive progress in regaining their territory from Russian aggressors. #Russia must stop the war it has started. #NATO will sustain & step up support for #Ukraine for as long as it takes. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) October 5, 2022

Нагадаємо, 30 вересня Україна подала заявку на прискорений вступ до НАТО у відповідь на оголошення Росією анексії чотирьох областей.

В Альянсі прокоментували такий крок України. Як заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, для вступу потрібна згода всіх 30 країн-членів.

Дев'ять країн-членів НАТО заявили про підтримку заявки України.