Суд ліквідував організацію, яка пропагує «русскій мір» і кличе Путіна

Окремі члени громадської організації з весни 2014 року і до цього часу задіяні у бойових діях проти української армії на боці терористичних угруповань «Л/ДНР»

Позов до суду подало міжрегіональне управління міністерства юстиції

Луганський окружний адміністративний суд заборонив та примусово розпустив громадську організацію «Луганський округ донських козаків». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення від 12 листопада.

Позов до суду подало Східне міжрегіональне управління міністерства юстиції. Одним із аргументів виявився лист Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях. У ньому стверджувалося, що теперішній керівник «Луганського округу донських козаків» за завданням російських кураторів організовує та координує антиукраїнську діяльність на тимчасово окупованій території Луганської області. Він також є активним прибічником ідеї так званого «русского міра» при громадській палаті глави «ЛНР».

Крім того, як сказано у листі СБУ, окремі члени громадської організації з весни 2014 року і до цього часу задіяні у бойових діях проти Операції Об'єднаних сил на боці терористичних угруповань «Л/ДНР».

Суд погодився з твердженням позивача та наголосив, що дії громадської організації «Луганський округ донських козаків» можуть розцінюватися як такі, що спрямовані на порушення суверенітету та територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, носять виключно деструктивний характер, підсилюють інформаційний простір, спрямований проти інтересів України, створюють підґрунтя для вчинення радикальних дій щодо порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки.

За даними аналітичної системи YouControl, у січні 2010 року організацію «Луганський округ донських козаків» заснували троє мешканців Луганська Анатолій Іванов, Леонід Рубан і Володимир Лузганов.

Додамо, що колишній ватажок «луганських козаків» Леонід Рубан на початку окупації Донбасу закликав президента Росії Володимира Путіна ввести війська в Україну.