Вагнергейт. Bellingcat зробив заяву про скандальне розслідування

У міжнародній групі розслідувачів Bellingcat пояснили затримку публікації розслідування щодо затримання в липні 2020 року під Мінськом групи з понад 30 росіян, причетних до так званої «приватної військової компанії Вагнера».

«Наше розслідування «Вагнергейту» має бути оприлюдненим сьогодні, робимо фінальне редагування. Я не анонсую точного часу, оскільки ми неминуче його пропустимо, але ми опублікуємо розслідування, щойно воно буде готове. І повторюю, це дуже довга текстова версія, а не фільм чи серіал Netflix, як, здається, повідомляли деякі українські засоби інформації. Ми не маємо угоди з Netflix, попри попередні повідомлення», – написав у Twitter засновник команди розслідувачів Bellingcat Еліот Гіґґінс.

