Вагнергейт. Bellingcat зробив заяву про скандальне розслідування

У Bellingcat пояснили затримку публікації про «вагнергейт»

У міжнародній групі розслідувачів Bellingcat пояснили затримку публікації розслідування щодо затримання в липні 2020 року під Мінськом групи з понад 30 росіян, причетних до так званої «приватної військової компанії Вагнера».

«Наше розслідування «Вагнергейту» має бути оприлюдненим сьогодні, робимо фінальне редагування. Я не анонсую точного часу, оскільки ми неминуче його пропустимо, але ми опублікуємо розслідування, щойно воно буде готове. І повторюю, це дуже довга текстова версія, а не фільм чи серіал Netflix, як, здається, повідомляли деякі українські засоби інформації. Ми не маємо угоди з Netflix, попри попередні повідомлення», – написав у Twitter засновник команди розслідувачів Bellingcat Еліот Гіґґінс.

And to reiterate, this is the very lengthy text version, not a movie or Netflix series as some Ukrainian media appear to be reporting. We don't have a Netflix deal, despite what has been reported. — Eliot Higgins (@EliotHiggins) November 17, 2021

8 вересня американський телеканал CNN оприлюднив розмову із трьома анонімними «колишніми високопосадовцями української військової розвідки», які розповіли, як працювали над підготовкою операції із захоплення членів російської приватної військової компанії «Вагнер».

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи повідомлення про зірвану операцію, заявив, що «ідея такої операції – це була ідея, скажімо так, інших країн, точно не України».

29 липня 2020 року в санаторії під Мінськом затримали 33 російських громадян. Білоруська влада заявила, що підозрювала їх у підготовці заворушень напередодні виборів, а Олександр Лукашенко тоді назвав затримання росіян із «ПВК Вагнера» «надзвичайною подією» і заявив про «брудні наміри» Росії. Україна просила видати їй затриманих бойовиків, бо вони брали участь у бойових діях на Донбасі і воювали проти ЗСУ. Однак жодних звинувачень їм офіційно так і не висунули, а через два тижні 32 із 33 затриманих повернули в Росію. Ще один залишився в Білорусі, бо має громадянство і цієї країни. 14 серпня Генпрокуратура Росії повідомила, що раніше затримані перебувають на російській території.

15 листопада тимчасова слідча комісія Ради опублікувала звіт щодо спецоперації з «вагнерівцями».

У звіті сказано, що ТСК не встановила «документально оформленої вказівки про відтермінування» операції з боку будь-якої посадової особи. Також у ТСК не знайшли доказів того, що президент Володимир Зеленський особисто доручив відтермінувати захід, і заявили, що голова Офісу президента Андрій Єрмак не має повноважень віддавати такий наказ керівнику ГУР Міноборони.

Як уже розповідав «Главком», Bellingcat готує документальний фільм про допущений Україною зрив скандального розслідування щодо «вагнерівців».

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