Танки та гаубиці. Місія ОБСЄ знайшла військову техніку бойовиків у заборонених зонах

ОБСЄ зафіксувала 30 танків і гаубицю на полігоні біля Покровки

Спостерігачі місії ОБСЄ на сході України зафіксували десятки одиниць військової техніки бойовиків на окупованій території поза виділеними місцями для зберігання, зокрема в одному з непідконтрольних населених пунктів. Про це йдеться у звіті місії від 16 листопада.

За лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння ОБСЄ зафіксувала 30 танків і гаубицю на полігоні біля населеного пункту Покровка Донецької області.

Серед них 13 танків типу Т-72, 7 танків Т-64, 10 танків невстановленого типу та одна самохідна гаубиця «Гвоздика» 122-го калібру. Техніку виявили за допомогою безпілотника дальнього радіуса дії.

Також зафіксували дві, ймовірно, бойові броньовані машини та одну, ймовірно, радіорелейну станцію бойовиків в житловому кварталі Безіменного в непідконтрольному урядові районі Донецької області.

Нагадаємо, раніше місія ОБСЄ неодноразово фіксувала десятки одиниць військового техніки бойовиків на окупованій території. Йшлося про танки, «Гради», міномети, гаубиці та гармати.

Нагадаємо, американське видання Bloomberg повідомляло, що Росія перекидає танки до українського кордону.

Також ЗМІ повідомили, що російський спецназ відпрацював захоплення адмінбудівель на сході та півдні України.

Як відомо, останні тижні Москва активно переміщає свої військові підрозділи поблизу українського кордону, створюючи загрозу вторгнення. Зокрема, наразі співробітники західних спецслужб мають у своєму розпорядженні дані, які свідчать про високу ймовірність нового російського вторгнення в Україну та дестабілізації ситуації біля кордону.

За підрахунками керівництва Збройних сил, на Донбасі постійно перебуває понад дві тисячі російських військових.

Лише нещодавно РНБО визнала: Росія готує військовий тиск на кордоні з Україною.

Водночас у Євросоюзі заявили, що не допоможуть Україні воєнним шляхом у разі нападу Росії.

Тим часом генерал РФ розповів, як російська армія розпочне наступ на Україну.

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