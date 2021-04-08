Суд скасував визнання виборів недійсними ще на одній дільниці 87 округу

Це вже другий позов про скасування рішення окружної виборчої комісії, який задовольнив суд

Окружний адміністративний суд Івано-Франківська скасував постанову ОВК №87 про визнання виборів недійсними на виборчій дільниці №260515 в селі Парище.

Про це повідомляє громадянська мережа «Опора».

Як визначив суд, в списки виборців для голосування за місцем перебування були включені 51 осіб, 49 з них отримали бюлетені. За 25 осіб в ОВК були сумніви щодо правомірності їх включення в список виборців.

Суд також вказав, що інших 26 виборців, включених до витягу із списку, не можна включати в загальне число виборців, які внесені в нього неправомірно.

Таким чином, зазначає «Опора», кількість виборців, включених до витягу зі списку неправомірно, становить менше 5% від 565 виборців, які отримали бюлетені на дільниці.

«Тому ніяких підстав визнавати голосування на дільниці недійсним у ОВК №87 не було», – підкреслюється в повідомленні.

Нагадаємо, що 7 квітня Івано-Франківський окружний адміністративний суд у справі №300/1441/21 за позовом кандидата Олександра Шевченка до ОВК №87 вперше повністю задовольнив позовні вимоги, визнавши протиправною та скасувавши постанову окружної виборчої комісії №87 від 2 квітня 2021 року, якою вибори на дільниці №261027 (м. Яремче) визнано недійсними.

На окрузі №87 в Івано-Франківській області на довиборах до парламенту перемогу здобув представник партії «Слуга народу» Василь Вірастюк, набравши 31,25% голосів.

Кандидат від «Слуги народу» в народні депутати на 87 окрузі в Івано-Франківській області Руслан Кошулинський в інтерв’ю «Главкому» розповів, про те, що виборча кампанія велася нечесними методами.

Кандидат у народні депутати від партії «За майбутнє» Олександр Шевченко стверджує, що має відеодокази фальсифікації виборів у окрузі №87 на користь Вірастюка. Він судитиметься через перерахунок голосів.

Центральна виборча комісія сьогодні повідомила, що прийняла протокол про підсумки виборів на 87 окрузі в Івано-Франківській області. Але офіційно оголосить результати після того, як всі суди, до яких надійшли заяви про порушення, винесуть свої рішення.