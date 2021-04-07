«ЄС» вимагає звіту Баканова щодо присутності спецназу СБУ на виборах у 87-му окрузі

У «Європейській Солідарності» зазначили, що використання СБУ в партійних, групових чи особистих інтересах заборонене законом

Народні депутати з фракції «Європейська Солідарність» звернулися до голови СБУ Івана Баканова з вимогою пояснити, на яких підставах співробітники Служби безпеки України залучалися до виборчого процесу у 87-му окрузі в Івано-Франківській області.

Про це йдеться в заяві партії.

У «Європейській Солідарності» нагадують, що використання СБУ в партійних, групових чи особистих інтересах заборонене законом.

«СБУ не є суб’єктом виборчого процесу і не має повноважень впливати на діяльність виборчих комісій, кандидатів у депутати, інших суб’єктів виборчого процесу. Участь правоохоронних органів у забезпеченні правопорядку, захисті виборчих прав громадян чітко регламентована чинним виборчим законодавством, зокрема Виборчим кодексом України, а також спеціальними законами, зокрема, «Про Національну поліцію», – йдеться у зверненні.

Депутати зазначають, що 28 березня 2021 року під час проміжних виборів народних депутатів України в одномандатному виборчому окрузі № 87 (Івано-Франківська обл.) мала місце низка порушень виборчого законодавства з боку співробітників СБУ.

«01.04.2021 року приміщення ОВК № 87 у м. Надвірній оточили спецпризначенці СБУ, згодом близько 6.00 ранку вони зайшли у приміщення ОВК та вивели з приміщення людей, які там перебували. За повідомленнями представників руху «ОПОРА», в приміщенні ОВК перебували мішки з виборчою документацією, яку здали члени ДВК і залишали на ніч. Проте після появи в приміщенні співробітників СБУ положення мішків, за словами членів ОВК, змінилося. Це дозволяє припустити, що змінився і їх вміст, тобто могло трапитися протиправне втручання у виборчу документацію з метою вплинути на підсумки голосування у спосіб, заборонений законом», – пояснюють депутати.

«Залучення підрозділу СБУ до забезпечення правопорядку на ОВО № 87 (під прикриттям нібито необхідності реагування на начебто факти мінування, захоплення заручників тощо) мало, на наш погляд, ознаки прямого втручання у виборчий процес на стадії встановлення його результатів», – наголошують у «Євросолідарності».

Депутати також звертають увагу на те, що рішення взяти співробітниками СБУ під охорону об’єкти ОВО № 87 є незаконними.

«СБУ, її органи і співробітники мають право брати під охорону певні приміщення лише у разі проведення заходів щодо боротьби з тероризмом і фінансуванням терористичної діяльності. Закон повністю виключає довільні дії співробітників СБУ зі взяття під охорону тих чи інших об’єктів у ході виборчого процесу», – пояснюють депутати.

Ці факти викликали негативну реакцію як усередині країни, так і серед зарубіжних партнерів України, наголошують в «ЄС».

У «Європейській Солідарності» вважають, що підрозділи СБУ були використані в партійних інтересах на користь кандидата в народні депутати України від правлячої партії «Слуга Народу».

«Голова СБУ має надати офіційну інформацію щодо підстав перебування підрозділу СБУ на території приміщенні ОВК № 87, строків такого перебування, а також правових підстав взяття ними під охорону будівлі, де розміщена ОВК, а в разі виявлення фактів порушень вимог чинного законодавства – вжити заходів реагування, передбачених законодавством», – йдеться у зверненні «Європейської Солідарності».

Центральна виборча комісія повідомила, що прийняла протокол про підсумки виборів на 87 окрузі в Івано-Франківській області. Але офіційно оголосить результати після того, як всі суди, до яких надійшли заяви про порушення, винесуть свої рішення.

Напередодні стало відомо, що на окрузі №87 в Івано-Франківській області на довиборах до парламенту перемогу здобув представник партії «Слуга народу» Василь Вірастюк, набравши 31,25% голосів.

Нагадаємо, вночі 2 квітня ОВК на одній із дільниць визнала голосування недійсним. Причина – проблеми із заявами та голосуванням вдома. Крім того, пропали 100 виборчих бюлетенів.

Кандидат від «Слуги народу» в народні депутати на 87 окрузі в Івано-Франківській області Руслан Кошулинський в інтерв’ю «Главкому» розповів, про те, що виборча кампанія велася нечесними методами.

Кандидат від «Слуги народу» в народні депутати Василь Вірастюк ще не переміг, але вже оголосив, в якому комітеті Ради працюватиме.

До слова, на Прикарпатті ОВК визнала голосування недійсним на ще одній дільниці. Причина – відсутність печаток на контрольних листах. Окружна виборча комісія округу №87 визнала недійсним голосування на виборчій дільниці №261027.

Як повідомлялося, Шевченко стверджує, що має відеодокази фальсифікації виборів у окрузі №87 на користь Вірастюка.

Кандидат у народні депутати Шевченко судитиметься через перерахунок голосів.

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