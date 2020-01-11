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    Думки вголос

    Тегеран, Оман і катастрофа на Банковій. Хто підставив Зеленського

    • Вадим Денисенко

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    Тегеран, Оман і катастрофа на Банковій. Хто підставив Зеленського

    Президента запевнили, що проти нього хтось проплатив(!) кампанію в соцмережах...

    Іран визнав, що збив наш літак. Ми знали, що Наш літак було збито ще в той момент, коли Президент був в Омані.

    Я вважаю, що всі ми маємо розуміти, що свита переграла короля. Єрмак, Богдан і Пристайко - це ті три людини, які говорили Зеленському, що потрібно вичекати, мовчати і т.д.

    Ми також мажмо чітко розуміти, що Президента запевнили, що проти нього хтось проплатив(!) кампанію в соцмережах і замість того, щоб робити якісь правильні речі левова частка зусиль відповідальних за медіа (я підозрюю, що в тому числі і силовиків) займалися пошуком того міфічного центру, який роздавав гроші більшості користувачів соцмереж.

    А тепер найголовніше: чим лякали Зеленського? Тим, що через його заяву (нагадаю, загинуло 11 наших громадян) може розпочатися третя світова війна. Насправді ж велися активні консультації з росіянами.

    Що зробив Трюдо і, що мав зробити Зеленський? Він мав сказати, що існує висока вірогідність ракетного влученння, але через людську помилку. І вовки були б ситі і вівці цілі (хай мене пробачать родини загиблих). Натомість зараз для внутрішнього споживача буде розказано про мудрість вождя, який вичекав і поступив мудро. І піпл це схаває. Але на світовій арені, лідер, який півтори доби мовчав, потім заперечив те, що стало вже ясним для всіх - є не лідером. А всього лише фігурою на шаховій дошці, яку можна розміняти в будь-який момент.

    Джерело: блог Вадима Денисенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Іран авіакатастрофа війна літак Володимир Зеленський президент Андрій Богданов Андрій Єрмак Оман
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