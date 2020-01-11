Авіакатастрофа літака МАУ: Верховний лідер Ірану хоче оприлюднення інформації про збитий український авіалайнер



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Алі Хаменеї доручив провести екстрене засідання Вищої ради національної безпеки

Вся інформація повинна бути оприлюднена після зустрічі вищого органу безпеки Ірану, - Верховний лідер Ірану

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї дізнався про те, що військові Ірану збили український літак під Тегераном і зажадав оприлюднити інформацію про авіакатастрофу. Про це повідомляє Fars News.

Він заявив, що вся інформація повинна бути оприлюднена після зустрічі вищого органу безпеки Ірану.

Також Хаменеї доручив провести екстрене засідання Вищої ради національної безпеки, і підтвердив, що причини події і результати розслідування будуть у відкритому доступі.

До відома, у СБУ заявили, що в Ірані підтвердили їхню версію про те, що літак МАУ збила ракета.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський відреагував на визнання Іраном провини у збитті літака.

Нагадаємо, у суботу вранці, 11 січня, Іран офіційно визнав, що український літак МАУ, який летів із Тегерана до Києва, був «випадково» збитий ракетою. Іранські військові пояснили, що літак був помилково сприйнятий як ворожа ціль після того, як він повернув у бік одного з військових об'єктів.

Раніше Іран категорично заперечував збиття українського літака ракетою.

За інформацією джерел ЗМІ, Іран збив український літак двома російськими ракетами «Тор».

Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.