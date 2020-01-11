Помер султан Оману, який правив країною 50 років



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Кабус бен Саїд Аль Саїд помер у віці 79 років

Султан Оману Кабус бен Саїд Аль Саїд не був одружений і не мав спадкоємця або призначеного наступника

Найстаріший правитель арабського світу, султан Оману Кабус бен Саїд Аль Саїд помер у віці 79 років.

Як повідомляє BBC, у зв'язку зі смертю султана в Омані оголошені три дні жалоби.

У минулому місяці монарх повернувся додому після проходження медичних оглядів та лікування в Бельгії. Були повідомлення, що він страждав на рак.

Аль Саїд займав домінуюче становище у політичному житті Оману протягом майже 50 років.

Султан Кабус у віці 29 років повалив свого батька Саїда бен Таймура під час безкровного перевороту за підтримки Британії у 1970 році. Бен Таймур був відомий як ультраконсервативный правитель. Багато чого в суспільному житті було заборонено при його правлінні: прослуховування радіо або носіння сонцезахисних окулярів. Батько Кабуса також вирішував, хто може вступати в шлюб, отримувати освіту або залишати країну. Коли султаном став Аль Саїд, він спрямував Оман на шлях розвитку.

Він не був одружений і не мав спадкоємця або призначеного наступника.

Згідно з Основним Статутом султанату, Королівська сімейний рада, до складу якої входять близько 50 чоловіків, повинна обрати нового султана протягом трьох днів після звільнення престолу.

Якщо сім'я не зможе дійти згоди, члени ради захисту і голови Верховного суду, Консультативної ради і Державної ради повинні розкрити запечатаний конверт, в якому Кабус таємно записав свій вибір.

За наявними відомостями, провідними претендентами є троє троюрідних братів Кабуса: міністр культури Хайтам бен Тарік Аль Саїд; заступник прем'єрміністра Асаад бен Тарік Аль Саїд; і Шихаб бін Тарік Аль Саїд, колишній командувач військово-морськими силами Омана, який консультує султана.

В Омані султан є головною особою, що приймає рішення. Він також займає посади прем'єрміністра, верховного головнокомандувача збройними силами, міністра оборони, міністра фінансів і міністра закордонних справ.

Нагадаємо, вранці 5 січня президента України Володимира Зеленського з сім’єю помітили в Омані. Там Зеленський відпочиває на узбережжі Оманської затоки поблизу столиці країни – міста Маската.

На Банковій повідомили, що президент Володимир Зеленський перебуває в Омані, куди він відбув разом з родиною рейсовим літаком за власні кошти.

Зеленський під час поїздки в Оман зустрівся з міністром, який підтримав Іран в конфлікті через ліквідіацію американцями генерала Касима Сулеймані.

Зеленський повернувся з Оману на бізнес-джеті. Вартість оренди складає від $60 тис.