Зеленський повернувся з Оману на бізнес-джеті. Вартість оренди складає від $60 тис.



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Фото: facebook.com/corruption.schemes

За даними видання Тексти.org.ua чартер для Зеленського був замовлений ще до катастрофи боїнгу МАУ у Тегерані

Майже через добу після повідомлення прес-секретарки про те, що Зеленський терміново повертається у зв'язку з катастрофою літака МАУ, він все таки повернувся.

Як повідомляють «Схеми», президент Володимир Зеленський прибув до аеропорту «Жуляни» о 2:37 ночі, після чого одразу поїхав на Банкову, де відбувалася нарада з приводу авіакатастрофи в Тегерані.

Знімальна група «Схем» зафіксувала «Mercedes-Benz Vito‎», який під’їхав до чартерного літака після чого поїхав на Банкову. Через 15 хвилин авто заїхало на територію Офісу. Після чого на поверсі, де знаходиться кабінет Зеленського, увімкнули світло.

Журналісти видання Тексти.org.ua перевірили дані прибуття літака в аеропорт Жуляни, і визначили що рейсом з Маскату в 2:37 ночі прибув літак Bombardier BD-700-1A10 Global Express 6000, з хвостовим номером 9H-VJN. Вартість оренди такого чартера може складати від 8.5 до 10 тис доларів США за годину. Лише за чистий час перельоту з Маскату у Київ довжиною 7.5 годин, Зеленський мав заплатити від 63 до 75 тисяч доларів. Дуже сподіваємось, що гроші були з його власної кишені. В іншому випадку, це або корупція, або марнотратне використання бюджетних коштів.

Цікава деталь - цей самий чартерний літак Bombardier з номером 9H-VJN прилетів у столицю Оману Маскат з Стокгольму із посадкою у Москві практично одночасно із таємничим польотом літака Медведчука, що також був у Маскаті в той час, а саме 7-го січня увечері.

Через це стає очевидним, що чартер для Зеленського був замовлений ще до катастрофи боїнгу МАУ у Тегерані. Однак замість того, щоб після звістки про трагедію одразу відлетіти з Оману ще зранку 8 січня (на той момент літак вже був на місці, і мав декілька годин на підготовку для польоту), Зеленський чогось чекав. Наша версія - він чекав на зустріч з кимось, хто прилетів в Оман з Москви на тому ж літаку Bombardier (9H-VJN), який потім повіз Зеленського у Київ.

Лише після того, як зустріч відбулася, тепер вже літак Медведчука відвіз партнера(ів) Зеленського у Москву, а незабаром у Київ полетів і сам Зеленський, на вказаному вище Bombardier (9H-VJN).

Хронологія: Бізнес-джет Медведчука з хвостовим номером T7-GEM прилітає в Оман з Києва (посадка о 17:21 GST, 7 січня). Бізнес-джет Bombardier з номером 9H-VJN прибуває в Оман з Москви, можливо з делегацією для перемовин із Зеленським (посадка о 00:16 GST, 8 січня ). Додаткова деталь на підтвердження цієї версії: згаданий літак не мав замовлень декілька днів, і з 4 січня перебував у Стокгольмі. Однак, 7 січня він летить в Москву, імовірно приймає когось на борт і вже за дві години вилітає в Оман. Авіатроща літака МАУ, між 02:00 та 03:00 GST, 8 січня. Бізнес-джет Медведчука відвозить, імовірно, учасників зустрічі із Зеленським назад у Москву (виліт з Оману об 11:53 GST, 8 січня. Бізнес-джет Bombardier з номером 9H-VJN відвозить Зеленського у Київ (виліт з Оману о 21:03 GST, 8 січня. З моменту катастрофи боїнгу МАУ минуло близько 18 годин).

Всього для проведення такої імовірної зустрічі (Зеленського та делегації з Москви) було майже 12 годин. Саме стільки часу мали в Омані учасники перемовин з Москви, якщо вони прилетіли на Bombardier з номером 9H-VJN, і полетіли назад на бізнес-джеті Медведчука з номером T7-GEM