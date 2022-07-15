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    Політика

    Сварка між «слугами». Безугла пішла війною на Тищенка

    документ
    Безугла заявила, що між нею та Тищенком давня неприязнь&nbsp; - Сварка між «слугами». Безугла пішла війною на Тищенка

    Безугла заявила, що між нею та Тищенком давня неприязнь 

    фото: Микола Тищенко/Facebook

    Безугла вимагає виключення Тищенка зі «Слуги народу»

    Народна депутатка Марʼяна Безугла звернулась до керівництва «Слуги народу» з проханням розглянути виключення з фракції Миколи Тищенка та припинення його членства в партії. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

    «Сказано – зроблено. Моя заява щодо припинення членства в партії та виключення зі складу депутатської фракції Миколи Тищенка. Далі справа за Оленою Шуляк (голова партії «Слуга народу», – ред.) та Давидом Арахамією (голова фракції), а далі – за колегами.

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    Раніше Безугла зазначала, що в команді «Слуги народу» – «багато чудових людей», а Тищенко – «пляма, потемніла в умовах війни».

    Нагадаємо, народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко поставив двійку своїй однопартійці Мар’яні Безуглій. Під час пленарного засідання Верховної Ради він зробив селфі на фоні нардепки та опублікував на своїй сторінці у Facebook.

    Як зізнавалася Мар’яна Безугла, між нею та Тищенком – давня неприязнь. Відтак, нардепи не пропускають можливості обмінятися шпильками.

    Раніше користувачі соцмереж розкритикували нову світлину народного депутата України Миколи Тищенка. На опублікованому кадрі видно, як Тищенко прикріпив ремінь автомата до шлейок бронежилета, що суттєво ускладнює можливість оперативно скористатися зброєю при необхідності.

    Напередодні Тищенко прорекламував борщ російською і обурив мережу.

    Також народний депутат від фракції «Слуга народу» Микола Тищенко потрапив у черговий конфуз – подарував Святошинському району бронежилети, які абсолютно не захищають від куль.

    Нещодавно «Слуга» Тищенко поїхав за кордон та обурив мережу. Також повідомлялося, що народний депутат України від фракції «Слуга народу» Микола Тищенко має позивний «Титан».


    Теги: депутат партія Слуга народу Николай Тищенко Мар’яна Безугла
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    Сварка між «слугами». Безугла пішла війною на Тищенка