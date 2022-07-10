«Слуга» Безугла ініціювала виключення з партії свого колеги Миколи Тищенка

Мар’яна Безугла, між нею та Тищенком – давня неприязнь.

Як зізнавалася Мар’яна Безугла, між нею та Тищенком – давня неприязнь.

«Тищенко – пляма, потемніла в умовах війни», – вважає нардепка

Депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла ініціювала виключення з партії свого колеги Миколи Тищенка. Про це вона повідомила на своїй сторінці Facebook.

«Буду звертатися до голови фракції «Слуга народу» щодо розгляду виключення з фракції та партії Тищенка Миколи Миколайовича, він же «Титан», він же «Велюр», він же «Котлєта», він же «Коля оболонський», – написала вона.

Безугла додала, що в команді «Слуги народу» – «багато чудових людей», а Тищенко – «пляма, потемніла в умовах війни».

Також нардепка твердить, що Тищенко отримав «нагородну» зброю від Михайла Маймана – командира добровольчого формування №14 територіальної громади Києва «Архангели Михайла», якого вона називає «Міша Моня».

Безугла повідомила, що дала покази про це Національній поліції. І закликала всіх, хто має інформацію про зв’язок Тищенка і Маймана, повідомити її помічника.

Раніше народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко поставив двійку своїй однопартійці Мар’яні Безуглій. Під час пленарного засідання Верховної Ради він зробив селфі на фоні нардепки та опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Як зізнавалася Мар’яна Безугла, між нею та Тищенком – давня неприязнь. Відтак, нардепи не пропускають можливості обмінятися шпильками.

Раніше користувачі соцмереж розкритикували нову світлину народного депутата України Миколи Тищенка. На опублікованому кадрі видно, як Тищенко прикріпив ремінь автомата до шлейок бронежилета, що суттєво ускладнює можливість оперативно скористатися зброєю при необхідності.

Напередодні Тищенко прорекламував борщ російською і обурив мережу.

Також народний депутат від фракції «Слуга народу» Микола Тищенко потрапив у черговий конфуз – подарував Святошинському району бронежилети, які абсолютно не захищають від куль.

Нещодавно «Слуга» Тищенко поїхав за кордон та обурив мережу. Також повідомлялося, що народний депутат України від фракції «Слуга народу» Микола Тищенко має позивний «Титан».