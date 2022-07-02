Тищенко прорекламував борщ російською і обурив мережу

Нардеп поділився ексклюзивним рецептом страви

Народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко вирішив поділитися своїм ексклюзивним рецептом борщу. Спосіб приготування страви, котра напередодні стала об'єктом культурної спадщини ЮНЕСКО, нардеп поділився на своїй сторінці у Facebook.

«Шинкуємо буряк та тушкуємо до готовності. Моркву та цибуля пасеруємо з рослинною олією. До киплячого бульйону кладемо картоплю. Закладаємо нашинковану капусту та варимо. Додаємо тушкований буряк та пасеровані овочі. Відпускаємо борщ зі свинячими реберцями та сметаною. Родзинкою подачі стане підсушений тостик з тонко нарізаним генеральским сальцем», – ідеться у рецепті.

Хоч завершив свій допис Тищенко словами «Смачного!» та «Слава ЗСУ!», йому все одно вдалося обурити користувачів соцмережі. Хвилю невдоволення викликала фраза нардепа російською, із якої він почав пост: «Борщ – это не щи. В нем есть душа, а не душок».

«А з якого часу, народному депутату дозволяється розмовляти російською?»; «Цікаво, скільки зараз порція борщу коштує у «Велюрі», «Перевзувається в повітрі, щур», – пишуть коментатори.

Раніше народний депутат від фракції «Слуга народу» Микола Тищенко потрапив у черговий конфуз – він подарував пару місяців тому теробороні Святошинського району бронежилети, які абсолютно не захищають від куль.

Нагадаємо, нещодавно «Слуга» Тищенко поїхав за кордон та обурив мережу. Також повідомлялося, що народний депутат України від фракції «Слуга народу» Микола Тищенко має позивний «Титан».