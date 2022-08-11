Світ перевернувся: Данілов відреагував на засідання Радбезу ООН

Окупанти захопили ядерний об’єкт в Україні і при цьому вони ж і збирають Радбез ООН

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що російські терористи захопили ядерний об’єкт на території іншої країни і при цьому вони ж і збирають Радбез ООН. Про це Данілов заявив в ефірі Радіо НВ.

Секретар РНБО зазначив, що ситуація, коли російські терористи зі зброєю захопили атомну електростанцію і диктують умови, є неприпустимою.

«Російські терористи захопили ядерний об’єкт на території іншої країни і при цьому вони ж і збирають Радбез ООН... Світ перевернувся, світ зовсім інший став на сьогоднішній день, він не розуміє що відбувається», – заявив секретар РНБО.

Данілов нагадав, що завданням ООН було не допустити жодної великої війни у світі. Разом з тим, на сьогодні йде війна, і замість того, щоб країну-агресора викинути з Радбезу ООН, з ними продовжують спілкуватись.

«І вони (Російська Федерація – ред.) ще й формують порядок денний. Це просто нонсенс», – наголосив Данілов.

Він додав, що у разі аварії на Запорізькій АЕС вся Європа опиниться під загрозою.

Зазначимо, що сьогодні, 11 серпня, Рада безпеки ООН зібрала чергове засідання №9109. Офіційною підставою скликання є загрози міжнародному миру та безпеці. Причиною такого формулювання є критична ситуація, що склалася на Запорізькій АЕС через терористичні дії РФ.

Нагадаємо, що Росія використовує захоплену Запорізьку атомну електростанцію біля Енергодара, яку вона окупувала ще 4 березня, для ядерного шантажу.

Як відомо, 5 серпня окупанти також обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції. Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

У МАГАТЕ заявляють, що наразі безпосередньої загрози ядерній безпеці на Запорізької АЕС немає, але потрібне якнайшвидше прибуття на неї експертної місії агентства.

Тим часом учора країни G7 оприлюднили вимоги до Росії щодо Запорізької АЕС.

Днями гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередив про можливу ядерну катастрофу, він наполягає на місії агентства на станцію. Згодом генсек ООН виступив із заявою щодо обстрілів Запорізької АЕС.

Напередодні стало відомо, хто дав наказ замінувати Запорізьку АЕС: розвідка назвала ім'я.

Також Енергоатом повідомив, що окупанти почали процес перепідключення ЗАЕС до Криму.