МАГАТЕ оцінило ядерну загрозу на Запорізькій АЕС 

Безпосередньої загрози ядерній безпеці на ЗАЕС зараз немає

У МАГАТЕ заявляють, що наразі безпосередньої загрози ядерній безпеці на Запорізької АЕС немає, але потрібне якнайшвидше прибуття на неї експертної місії агентства. Відповідна заява опублікована на сайті Міжнародного агентства з атомної енергії.

«Як заявив гендиректор Гроссі, на основі наданої Україною інформації, експерти МАГАТЕ дійшло до висновку про відсутність безпосередньої загрози ядерній безпеці внаслідок суботнього інциденту», – йдеться у повідомленні.

Водночас, було вказано на те, що обстріли у п’ятницю та суботу Запорізької АЕС «порушили практично всі сім незамінних компонентів ядерної безпеки, які генеральний директор окреслив на початку конфлікту, включно з тими, що стосуються фізичної цілісності атомної електростанції, функціонування систем безпеки та захисту, штатних та зовнішніх джерел живлення».

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі підтвердив свою серйозну стурбованість ситуацією на ЗАЕС та заявив, що «будь-які військові дії, які ставлять під загрозу ядерну безпеку, повинні бути припинені». Він також укотре наголосив на необхідності якнайшвидшого прибуття на станцію експертної місії МАГАТЕ, щоб допомогти стабілізувати ситуацію з ядерною безпекою.

У МАГАТЕ нагадали, що не змогли відвідати окупований Росією об’єкт на півдні України від початку війни понад п’ять місяців тому.

Як повідомлялося, сьогодні глави МЗС країн Групи семи (G7) звернулися до Росії з вимогою негайно повернути українській владі повний контроль над Запорізькою атомною електростанцією.

Нагадаємо, російське військове керівництво шантажує увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької атомної електростанції (АЕС) та готовність її підірвати. За даними «Енергоатому», українська розвідка має інформацію щодо мінування енергоблоків Запорізької АЕС російськими військами.

Як відомо, 5 серпня окупанти також обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції. Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Згодом у «Енергоатомі» повідомили, що російські війська 6 серпня знову обстріляли територію Запорізької атомної станції, яку ж самі й контролюють. В результаті обстрілів було зафіксоване влучання у майданчик, який розташований у безпосередній близькості до сухого сховища відпрацьованого ядерного палива.

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередив про можливу ядерну катастрофу, він наполягає на місії агентства на станцію.

Згодом генсек ООН виступив із заявою щодо обстрілів Запорізької АЕС.

Напередодні стало відомо, хто дав наказ замінувати Запорізьку АЕС: розвідка назвала ім'я.

Також Енергоатом повідомив, що окупанти почали процес перепідключення ЗАЕС до Криму.

Тим часом РФ цинічно ініціює засідання Радбезу ООН через обстріли Запорізької АЕС.