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Хто дав наказ замінувати Запорізьку АЕС: розвідка назвала ім'я

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Хто дав наказ замінувати Запорізьку АЕС: розвідка назвала ім'я
«Вагнерівці» причетні до мінування станції
фото з відкритих джерел

Бойовики приватної військової компанії виконували наказ номінального власника Євгена Пригожина 

У Головному управлінні розвідки України підтвердили, що бойовики російської приватної компанії «Вагнер» займаються мінуванням енергоатомних блоків Запорізької АЕС в окупованому Енергодарі. Раніше про це заявляли в Міноборони. Про це повідомив представник пресслужби ГУР Андрій Юсов, пише «Обозреватель».

За його словами, заміновувати ЗАЕС «вагнерівцям» наказував номінальний власник приватної військової компанії Євген Пригожин, більш відомий як «кухар Путіна». 

«Пригожин уже не вперше залучив бойовиків «Вагнера» проти України. Група «вагнерівців» є замаскованим підрозділом у структурі російського міноборони. А командує найманцями Головне управління Генерального штабу збройних сил РФ, відоміше як ГРУ», – пояснив Юсов. 

Нагадаємо, російське військове керівництво шантажує увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької атомної електростанції (АЕС) та готовність її підірвати. За даними «Енергоатому», українська розвідка має інформацію щодо мінування енергоблоків Запорізької АЕС російськими військами.

Як відомо, 5 серпня окупанти також обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції.  Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Згодом у «Енергоатомі» повідомили, що російські війська 6 серпня знову обстріляли територію Запорізької атомної станції, яку ж самі й контролюють. В результаті обстрілів було зафіксоване влучання у майданчик, який розташований у безпосередній близькості до сухого сховища відпрацьованого ядерного палива. 

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередив про можливу ядерну катастрофу, він наполягає на місії агентства на станцію. 

Згодом генсек ООН виступив із заявою щодо обстрілів Запорізької АЕС.

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Теги: ГРУ АЕС

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