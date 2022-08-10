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Країни G7 оприлюднили вимоги до Росії щодо Запорізької АЕС 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Країни G7 оприлюднили вимоги до Росії щодо Запорізької АЕС 
Запорізька АЕС віз початку березня під клонтролем окупантів
фото з відкритих джерел

Групи семи вимагає від РФ повернути Україні контроль над атомною станцією 


Глави МЗС країн Групи семи (G7) звернулися до Росії з вимогою негайно повернути українській владі повний контроль над Запорізькою атомною електростанцією. Спільна заява опублікована на сайті Міністерства закордонних справ Німеччини. 

«Ми вимагаємо, щоб Росія негайно повернула повний контроль над Запорізькою атомною електростанцією її законному суверенному власнику, Україні, а також над усіма ядерними об’єктами в межах міжнародно визнаних кордонів України для гарантування їхньої безпечної та надійної роботи. Український персонал, який обслуговує ЗАЕС повинен мати змогу виконувати свої обов'язки без погроз і тиску. Саме постійний контроль Росії над ЗАЕС ставить під загрозу весь регіон», – йдеться у заяві. 

Глави МЗС G7 також глибоко стурбовані серйозною загрозою, яку захоплення українських ядерних об’єктів та інші дії російських збройних сил створюють для безпеки цих об’єктів, значно підвищуючи ризик ядерної аварії та створюючи загрозу для населення України, сусідніх держав і міжнародної спільноти.

«Працівники МАГАТЕ мусять мати безпечний і безперешкодний доступ до всіх ядерних об’єктів в Україні та безпосередньо й без втручання спілкуватися з українським персоналом, відповідальним за експлуатацію цих об’єктів. Необхідно звернути увагу на безпеку всіх осіб, які впроваджують ці зусилля, щоб зміцнити ядерну безпеку, захист і гарантії в Україні. Ми закликаємо всі країни підтримати зусилля МАГАТЕ», – йдеться у заяві. 

Нагадаємо, російське військове керівництво шантажує увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької атомної електростанції (АЕС) та готовність її підірвати. За даними «Енергоатому», українська розвідка має інформацію щодо мінування енергоблоків Запорізької АЕС російськими військами.

Як відомо, 5 серпня окупанти також обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції.  Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Згодом у «Енергоатомі» повідомили, що російські війська 6 серпня знову обстріляли територію Запорізької атомної станції, яку ж самі й контролюють. В результаті обстрілів було зафіксоване влучання у майданчик, який розташований у безпосередній близькості до сухого сховища відпрацьованого ядерного палива. 

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередив про можливу ядерну катастрофу, він наполягає на місії агентства на станцію. 

Згодом генсек ООН виступив із заявою щодо обстрілів Запорізької АЕС.

Напередодні стало відомо, хто дав наказ замінувати Запорізьку АЕС: розвідка назвала ім'я.

Також Енергоатом повідомив, що окупанти почали процес перепідключення ЗАЕС до Криму.

Тим часом РФ цинічно ініціює засідання Радбезу ООН через обстріли Запорізької АЕС.

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Теги: МАГАТЕ МЗС Запоріжжя АЕС

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