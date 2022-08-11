Термінове засідання Радбезу ООН через ситуацію на Запорізькій АЕС: пряма трансляція

Росія скликала Радбез через ситуацію на ЗАЕС

Сьогодні, 11 серпня, Рада безпеки ООН зібрала чергове засідання №9109. Офіційною підставою скликання є загрози міжнародному миру та безпеці. Причиною такого формулювання є критична ситуація, що склалася на Запорізькій АЕС через терористичні дії РФ.

Нагадаємо, що Росія використовує захоплену Запорізьку атомну електростанцію біля Енергодара, яку вона окупувала ще 4 березня, для ядерного шантажу.

Російське військове керівництво шантажує увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької атомної електростанції (АЕС) та готовність її підірвати. За даними «Енергоатому», українська розвідка має інформацію щодо мінування енергоблоків Запорізької АЕС російськими військами.

Як відомо, 5 серпня окупанти також обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції. Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

У МАГАТЕ заявляють, що наразі безпосередньої загрози ядерній безпеці на Запорізької АЕС немає, але потрібне якнайшвидше прибуття на неї експертної місії агентства.

Тим часом учора країни G7 оприлюднили вимоги до Росії щодо Запорізької АЕС.

Днями гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередив про можливу ядерну катастрофу, він наполягає на місії агентства на станцію. Згодом генсек ООН виступив із заявою щодо обстрілів Запорізької АЕС.

Напередодні стало відомо, хто дав наказ замінувати Запорізьку АЕС: розвідка назвала ім'я.

Також Енергоатом повідомив, що окупанти почали процес перепідключення ЗАЕС до Криму.