Танкер Delfi був причетний до оборудок Курченка, – журналістське розслідування



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Танкер Delfi брав участь в контрабандних оборудках олігарха з оточення Януковича-Курченка

«Реальним власником Delfi є колишній депутат Миколаївської обласної ради від «Партії регіонів» Олег Ковтунов» – Watchdogs

Танкер Delfi, який президент Зеленський безуспішно доручив прибрати до 20 липня, брав участь в контрабандних оборудках олігарха з оточення Януковича-Курченка і ймовірно належить ексдепутату від «Партії регіонів».

Про це йдеться в програмі Watchdogs. Розслідування на телеканалі «Прямий».

Журналісти зазначають, що 4 липня під час «екскурсії» до затонулого танкера Володимира Зеленського супроводжував колишній нардеп від «Партії регіонів» Юрій Голіков. Він вів переговори щодо підняття танкера і представляв інтереси судновласника. Голіков зафіксований на відео із Зеленським.

В офіційному звіті про розслідування аварії вказано, що Delfi належить британській компанії «Містер Дрейк ПіСі». А ця компанія належить анонімній офшорці з Маршалових островів – «Телін менеджмент».

Голіков у розмові з журналістом Watchdogs підтвердив інформацію, яка раніше поширювалась тільки в інтернеті. Реальним власником Delfi є колишній депутат Миколаївської обласної ради від «Партії регіонів» Олег Ковтунов.

Компанії Олега Ковтунова і безпосередньо танкер Delfi фігурували в кримінальній історії – одеська поліція вважала, що вони брали участь у контрабандних операціях групи Курченка – одного з олігархів часів Януковича, який заробив мільярдні статки буквально за пару років – саме на контрабанді пального. Що робив Delfi у 2019 в Одеській затоці? Імовірно, нелегально працював як плавуча бензоколонка, йдеться у розслідуванні.

Зараз під слідством перебуває лише капітан Delfi – за те, що нібито порушив правила судноплавства. Після того, як танкер викинуло на берег і стало зрозуміло, що він міг працювати в Одеській затоці лише як нелегальна бензоколонка, досі ніхто не поніс відповідальності.

Як відомо, Зеленський вимагав прибрати танкер з одеських вод до 20 липня. «Ми показуємо, що ми імпотентна влада», – заявив Зеленський біля затонулого танкера Delfi.

Судно затонуло біля берегів Одеси у листопаді минулого року. Власник танкера не мав змоги підняти його, тому судно до сьогодні залишається лежати біля міського пляжу. Час від часу з танкера проливається пальне, що загрожує екологічним лихом.

22 листопада 2019 року, танкер Delfi спочатку перебував в акваторії порту «Південний». Через сильний шторм його зірвало з якоря і віднесло у бік Одеси.

За даними капітана Одеського порту, судновласник забороняв морякам евакуюватися, а рятувальні судна не могли підійти через складні погодні умови.

Як відомо, 21 червня із затонулого поблизу Одеси танкера «Делфі» вилилося пальне.

До слова, 24 липня, із затонулого танкера Delfi стався новий масштабний витік палива.

Чергова спроба прибрати танкер 25 липня виявилась теж невдалою.