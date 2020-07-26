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    Політика

    В НАЗК розповіли, скільки людей потрапило до реєстру корупціонерів в цьому році

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    До реєстру внесені особи, які вчинили корупційні або пов&rsquo;язані з корупцією правопорушення - В НАЗК розповіли, скільки людей потрапило до реєстру корупціонерів в цьому році
    До реєстру внесені особи, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення

    Найчастіше до реєстру потрапляють працівники Державної кримінально-виконавчої служби та Національної поліції

    Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що за перше півріччя 2020 року до реєстру корупціонерів потрапило 2018 осіб.

    Про це йдеться у повідомленні НАЗК.

    До реєстру внесені особи, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. Поповнювали особи цей перелік лише після рішення суду та притягнення їх до відповідальності.

    Зазначається, що з 2018 осіб 429 вчинили кримінальні правопорушення, ще 1532 притягнули до адміністративної відповідальності. Також 57 осіб притягнули до дисциплінарної відповідальності.

    Найчастіше до реєстру потрапляють працівники Державної кримінально-виконавчої служби (ДКВС) та Національної поліції.

    Наразі в реєстрі перебувають 102 працівника Державної кримінально-виконавчої служби та 175 співробітників Нацполіції. 

    «У порівнянні з попереднім роком цьогоріч кількість притягнутих до відповідальності та внесених до реєстру працівників Національної поліції і працівників Державної кримінально-виконавчої служби знизилася на 33% у поліцейських і на 11% у працівників ДКВС», – підсумували в агентстві. 

    Нагадаємо, нардеп з Донбасу купив люксовий джип за понад 3 млн грн.

    Як раніше повідомляв «Главком», народний депутат від ВО «Батьківщина» Сергій Власенко придбав автомобіль Audi А8, 2020 року випуску вартістю 4,3 млн грн.

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