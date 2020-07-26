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    У світі

    Волонтер зізнався у підпалі собору XV століття у французькому Нанті

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    <p>Чоловік зізнався, що здійснив підпали в трьох місцях: під великим органом, під малим органом і біля електрощита</p> - Волонтер зізнався у підпалі собору XV століття у французькому Нанті

    Чоловік зізнався, що здійснив підпали в трьох місцях: під великим органом, під малим органом і біля електрощита

    Мотиви вчинку волонтера незрозумілі

    Біженець з Руанди, який працював волонтером для собору у французькому місті Нант, зізнався у його підпалі.

    Про це повідомляє телеканал BFMTV.

    Через тиждень після пожежі в кафедральному соборі Нанта волонтер з єпархії зізнався і був узятий під варту на ніч з суботи на неділю за «руйнування і пошкодження майна».

    «Мій клієнт співпрацював зі слідством», – сказав адвокат обвинуваченого.

    «Він гірко шкодує про факти, і зізнання стало для нього звільненням. Мій клієнт сьогодні охоплений каяттям і вражений масштабом подій», – запевнив юрист.

    Чоловік зізнався, що здійснив підпали в трьох місцях: під великим органом, під малим органом і біля електрощита.

    Мотиви вчинку волонтера незрозумілі.

    39-річному чоловікові, який був відповідальний за закриття собору за день до пожежі, висунули звинувачення у руйнуванні і пошкодженні вогнем, помістивши його під варту.

    Настоятель Нантського собору Юбер Шампенуа пояснив минулого тижня, що волонтером був «руандієць, який кілька років тому знайшов притулок у Франції».

    За його словами, він знає волонтера, який працював вівтарним служкою, чотири-п’ять років. «Я довіряю йому, як і всім співробітникам», – сказав він.

    Як повідомлялося, 18 липня у Франції сталася масштабна пожежа в готичному соборі XV століття. Внаслідок пожежі в соборі у Нанті, повністю знищено орган.

    До слова, того ж дня рятувальники загасили пожежу в соборі Петра і Павла.

    Нагадаємо, руандієць був узятий під варту поліцією 18 липня через кілька годин після пожежі і початку розслідування, а потім відпущений на наступний день. Слідчі хотіли допитати його, бо після пожежі не було виявлено жодних слідів злому на під’їздах до будівлі, в якій спостерігалися три осередки загоряння. Руандієць відповідав за закриття храму.

     

    пожежа волонтер Франція рятувальники розслідування
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