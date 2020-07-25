В Одесі знову не змогли підняти Delfi. Місцева влада обіцяє новий план



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27 липня операція по підйому Delfi переходить під контроль Адміністрації морських портів

«Адміністрація морських портів України (АМПУ) має негайно отримати право на ліквідацію цього брухту з акваторії Одеси» – Куций

Чергова спроба судновласника підняти танкер Делфі завершилася невдачею, тому місцева влада вимагає негайно передати право на підняття судна Адміністрації морських портів.

Про це повідомляє очільник Одеської ОДА Максим Куций у Facebook.

«Буксири виявилися технічно неспроможними повернути судно на рівний кіль. На сьогодні роботи підрядної організації завершен», – написав він.

За словами голови ОДА, Адміністрація морських портів України (АМПУ) має негайно отримати право на ліквідацію цього брухту з акваторії Одеси, а судновласник має відмовитись від права на підйом судна та передати повноваження АМПУ.

Він додав, що у неділю скликає екстрену позачергову комісію з надзвичайних ситуацій в Одеській ОДА.

«Днями оприлюднимо наш спільний з Міністерством інфраструктури України план підйому. Всі деталі – згодом. Безапеляційно, АМПУ в найкоротші терміни повинна взяти на себе реалізацію ліквідації та прибирання танкера з міського пляжу» – наголосив Куций.

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, з 27 липня операція переходить під контроль АМПУ.

Нагадаємо, що затонулий в Одесі танкер спробували евакуювати 18 липня, проте під час підйому судна лопнув трос, і операцію із підйому призупинили. Отже, дві спроби підняти танкер провалилися.

Напередодні невдалого підйому із затонулого танкера Delfi стався новий витік нафтопродуктів.

Судно затонуло біля берегів Одеси у листопаді минулого року. Власник танкера не мав змоги підняти його, тому судно до сьогодні залишається лежати біля міського пляжу. Час від часу з танкера проливається пальне, що загрожує екологічним лихом.

22 листопада 2019 року, танкер Delfi спочатку перебував в акваторії порту «Південний». Через сильний шторм його зірвало з якоря і віднесло у бік Одеси.

За даними капітана Одеського порту, судновласник забороняв морякам евакуюватися, а рятувальні судна не могли підійти через складні погодні умови.

Як відомо, 21 червня із затонулого поблизу Одеси танкера «Делфі» вилилося пальне.

До слова, 24 липня, із затонулого танкера Delfi стався новий масштабний витік палива.

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