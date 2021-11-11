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    Соратник Кернеса Терехов офіційно став мером Харкова

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    Ігор Терехов став мером Харкова - Соратник Кернеса Терехов офіційно став мером Харкова
    Ігор Терехов став мером Харкова
    фото: facebook.com/ihor.terekhov

    Терехов 11 листопада склав присягу харківського міського голови

    Харківська міська територіальна виборча комісія проголосувала за реєстрацію Ігоря Терехова міським головою. Про це повідомляє громадська організація «Громадянська мережа «Опора», яка транслювала засідання наживо. За словами голови ТВК Олени Матвієнко, комісія отримала від Терехова необхідний пакет документів особисто.

    «Заява про реєстрацію міським головою, заява про припинення дії представницького мандату, опис документів, рішення Харківської міської ради про дострокове припинення повноважень секретаря Харківської міської ради 8 скликання, копія трудової книжки та копія паспорту», – перерахувала документи Матвієнко на засіданні.

    «Розглянувши зазначену заяву, а також додані до неї документи Харківська міська територіальна виборча комісія [...] встановила їх відповідність вимогам Виборчого кодексу», – сказала голова ТВК.

    Рішення підтримали одноголосно.

    Депутатом Харківської міськради замість Терехова став обранець від «Блоку Кернеса – Успішний Харків» Олексій Топчій, якого йшов наступним за партійним списком після Терехова.

    Після процедури реєстрації 11 листопада на позачерговій сесії Харківської міськради Ігор Терехов склав присягу.

    Ігор Терехов офіційно став мером Харкова
    Ігор Терехов офіційно став мером Харкова

    Копію постанови ТВК про реєстрацію Терехова міським головою мають надіслати до Центральної виборчої комісії.

    Раніше депутати Харківської міської ради підтримали звільнення Ігоря Терехова з посади секретаря мерії.

    1 листопада Харківська міська ТВК оголосила підсумковий протокол голосування, згідно з яким на виборах мера Харкова переміг секретар міськради Ігор Терехов.

    Читайте також: Вибори мера Харкова: «Опора» оскаржить результати підрахунку голосів


    Теги: Харків вибори місцева влада мер Ігор Терехов
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    Соратник Кернеса Терехов офіційно став мером Харкова