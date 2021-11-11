Депутати звільнили Терехова з посади секретаря харківської мерії

Терехов складає повноваження секретаря, щоб Харківська міська виборча комісія зареєструвала його міським головою

Депутати Харківської міської ради підтримали звільнення Ігоря Терехова з посади секретаря мерії. За зняття з Терехова повноважень проголосували 63 депутати, проти – три, утрималися – два. У голосуванні взяли участь 69 депутатів, один бюлетень визнали недійсним. Про це на засіданні повідомила голова лічильної комісії Надія Тимофєєва («Блок Кернеса – Успішний Харків»).

Також Терехов позбавлений мандата депутата міської ради.

фото: Суспільне Харків

Звільнення з посади дозволяє Терехову подати до міської виборчої комісії документи на реєстрацію мером. У порядку денному сесії було лише одне питання та «Різне». У сесійній залі реєструвалися 79 депутатів, із них 69 отримали бюлетені.

Ігор Терехов самостійно подав до міської ради заяви про дострокове припинення повноважень секретаря мерії та про припинення дії іншого представницького мандату – депутата міської ради, обраного від політичної партії «Блок Кернеса – Успішний Харків».

1 листопада Харківська міська ТВК оголосила підсумковий протокол голосування, згідно з яким у першому турі на виборах мера Харкова переміг секретар міськради Ігор Терехов.

Терехов має подати документи на реєстрацію мером до міської територіальної виборчої комісії протягом 20 днів з дня офіційного оприлюднення результатів виборів, тобто до 21 листопада. Разом із заявою про реєстрацію він має подати копію зареєстрованої міською радою заяви про припинення дії іншого представницького мандата, документ про звільнення з роботи чи припинення діяльності, несумісної з роботою міського голови.

Міська ТВК має п'ять днів на розгляд документів, після чого на сесії міської ради мають зачитати постанову, а переможцю виборів вручити посвідчення міського голови.