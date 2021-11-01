Вибори мера Харкова: тервиборчком оголосив переможця
Ігор Терехов набрав 50,66% голосів виборців (146 240)
Мером Харкова обрали виконуючого обовʼязки очільника міста Ігоря Терехова. Про це оголосила територіальна виборча комісія.
За нього віддали 146 240 голосів. Це 50,66%. Найближчий опонент Терехова – Михайло Добкін – набрав 82 008 голосів (28,4%).
Розрив між кандидатами склав понад 20%. І хоча раніше Добкін робив заяву, що не збирається судитися й буде контролювати виконання обіцянок, які дав Терехов, то наразі в коментарі Руху Чесно зазначив, що подаватиме до суду.
«Терехов завжди бреше, обманює, фальсифікує та підробляє. Звичайно, я подаватиму до суду і в усі необхідні інстанції, і не в своїх інтересах. Я ці вибори теж не виграв, у мене не було належної підтримки, подаватиму до суду, щоб довести, що його не обрали харків'яни. Ми чули як заявляла «Опора» про порушення у Новобаварському районі та точково в інших районах про порушення та фальсифікації. Він не є мером для мене», – заявив Добкін.
Інші кандидати набрали таку кількість голосів:
- Олександр Скорик («Європейська Солідарність») – 15 462 голоси;
- Костянтин Немичев (самовисуванець) – 20 295 голосів;
- Аліна Мустафаєва (самовисуванка) – 9151 голос;
- Володимир Плетньов («Партія Шарія») – 8106 голосів;
- Денис Ярославський (самовисуванець) – 5660 голосів.
Тепер проєкт постанови підпишуть спостерігачі та члени ТВК, потім його буде офіційно опубліковано.
Згідно з українським законодавством, на виборах очільників міст із населенням понад 90 тисяч мешканців потрібно здобути понад 50% голосів виборців, щоби бути обраним.
У разі, якщо в першому турі жоден не набирає такої кількості, то проводять другий тур між двома кандидатами, які набрали найбільшу кількість голосів.
Як учора повідомлялося, на дострокових виборах мера Харкова, які пройшли у неділю, 31 жовтня, лідирує секретар міської ради міста Ігор Терехов, який виконує обов’язки міського голови. За нього проголосували понад 50% виборців. Про це свідчать дані екзитполу.
Нагадаємо, «Слуга народу» стверджує про перемогу своїх кандидатів на проміжних виборах до Ради.
Нагадаємо, у неділю, 31 жовтня, у двох мажоритарних виборчих округах у Херсонській та Черкаській областях відбуваються позачергові вибори до Верховної Ради, у Харкові обирали нового міського голову.