Тимошенко заявила про початок переговорів з МВФ про нові ціни на газ



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Тимошенко: Покладіться на наше мистецтво переговорів з МВФ

Тимошенко наголосила, що співпраця із МВФ є для України надзвичайно важливою

Кандидат в президенти Юлій Тимошенко заявила, що зуміє переконати Міжнародний валютний фонд, що Україна потребує нової програми фінансування, яка враховуватиме зниження ціни на газ для населення. Як повідомляє прес-служба її політичної сили «Батьківщина», про це лідер партії заявила під час Українського ланчу в межах Мюнхенського безпекового форуму.

«Покладіться на наше мистецтво переговорів з Міжнародним валютним фондом. Ми будемо разом, але будемо в правильних межах співпраці в Україні. І нинішні економічні показники, я думаю, також будуть підставою для того, щоб МВФ замислився над новою програмою для України (після виборів – ред.)», – заявила лідер «Батьківщини» перед зустріччю із директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард.

Тимошенко наголосила, що співпраця із МВФ є для України надзвичайно важливою. Її необхідно продовжувати, але на умовах, які не шкодитимуть інтересам українців.

«Я водночас не дозволю нікому брати ціни на газ монопольні, неринкові, які затверджені не ринком, а урядом, які мають 300% рентабельності. В той час, коли українці мають сьогодні середню заробітну плату 300 доларів на місяць і середню пенсію десь на рівні 65 доларів на місяць. І тому все буде збалансовано, галузь газова буде абсолютно прибутковою, навіть в цьому не сумнівайтеся», – запевнила кандидат у президенти.

Тимошенко заявила, що ніколи б не гарантувала дворазове зниження тарифів, якби точно не мала механізму, як це можна зробити.

«Жодного зобов’язання, яке я не змогла би виконати в ці півроку, у вікно можливостей, я як досвідчений політик на себе брати не буду», – сказала вона.