У Німеччині Тимошенко пообіцяла рухатись до Європи швидше, ніж Порошенко

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Юлія Тимошенко наголосила, що Україні потрібні глибокі, реальні зміни на основі цінностей ЄС та НАТО

Тимошенко наголосила, що використовує нагоду спілкування з партнерами України ще до виборів

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко наголосила, що використовує нагоду спілкування з партнерами України ще до виборів, адже впевнена – новій владі треба буде діяти одразу, не гаючи часу.

«На Україну очікує перезавантаження влади. В Україні буде новий президент. І наша команда має нагоду під час цієї Мюнхенської конференції поспілкуватися з ключовими лідерами, щоб сформувати бачення, як діяти після президентських виборів в Україні», – зазначила вона в інтерв’ю DW під час Мюнхенської конференції з питань безпеки.

Вона пошкодувала, що чинна влада лише декларує своє бажання вступити до ЄС і НАТО, але не здійснює необхідні для цього реформи.

«У світі сприймають Україну, як найкорумпованішу державу Європи. Ми посідаємо останнє місце за рівнем доходів громадян. Зараз під час передвиборної кампанії вся країна говорить про масовий підкуп голосів командою чинного президента. І навіть тисячу гривень, яку роздають, назвали іменем президента», – зауважила лідер «Батьківщини».

Юлія Тимошенко наголосила, що Україні потрібні глибокі, реальні зміни на основі цінностей ЄС та НАТО, до яких українці і справді прагнуть приєднатися. Саме цього, за її словами, громадяни чекають від нової влади.