Токаєв в ООН закликав поважати територіальну цілісність держав

Токаєв закликав переосмислити зв'язок між головними принципами ООН

Президент Казахстану Касим-Жомарт закликав поважати територіальну цілісність держав, повернувшись до витоків Статуту ООН. Про це Токаєв заявив на спільних дебатах 77-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, що проходять у Нью-Йорку.

Токаєв закликав переосмислити зв'язок між головними принципами ООН, повернутись до витоків статуту Організації.

«Вперше за два покоління ми зіткнулися з небезпекою застосування ядерної зброї, причому не як крайній захід. Нові лінії розколу створюють штучні бар'єри та економічну ізольованість. Економічні та політичні санкції стали «новою нормою», що руйнує ланцюжки поставок, які забезпечують продовольчу безпеку, створюючи загрозу для мільйонів людей, особливо для вразливих спільнот», – сказав Токаєв.

Він зазначив, що 77 років тому держави – засновники ООН внесли до Статуту Організації принципи та норми міжнародного права, які протягом усього цього часу успішно регулювали нашу діяльність.

«На даний момент немає нічого важливішого за повернення до фундаментальних принципів, що лежать в основі цієї універсальної Організації. Зокрема, нам необхідно переосмислити зв'язок між трьома споконвічними принципами: принципом суверенної рівності держав, принципом територіальної цілісності держав та принципом мирного співіснування держав. Ці три принципи взаємозалежні. Дотримання однієї з цих принципів означає дотримання двох інших. Порушення одного з них означає порушення двох інших», – наголосив Касим-Жомарт Токаєв.

Нагадаємо, що ще на початку квітня Казахстан назвав російське вторгнення до України війною.

Токаєв тоді заявив, що його країна поважає територіальну цілісність України, як і переважна більшість країн світу. Тому «ДНР» та «ЛНР» Казахстан також не визнав.